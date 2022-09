L'espansione del forex nel mondo degli investimenti online

Il mercato dei cambi (comunemente chiamato forex o semplicemente FX) è il secondo mercato finanziario più grande del mondo e una componente importante dell'economia mondiale. Ogni giorno, nel mercato forex vengono scambiati trilioni di dollari ed euro. Di conseguenza, è essenziale che tutti coloro che vogliono partecipare a questo mercato imparino a farlo in modo sicuro e con successo.

Il mercato forex è un mercato finanziario in cui le valute di diverse nazioni vengono scambiate e scambiate. Ad esempio, se un americano volesse comprare sterline inglesi, andrebbe in una banca inglese e chiederebbe di cambiare i suoi dollari con sterline inglesi. Sebbene questa sia solo una piccola parte del mercato forex generale, è importante per molte ragioni. Ad esempio, il trading avviene sugli scambi forex di tutto il mondo, anche online, il che lo rende accessibile a tutti sulla Terra. Inoltre, il trading sul forex è strettamente associato alle riserve valutarie. Ciò significa che le nazioni devono mantenere una quantità sufficiente della loro valuta nativa nel mercato forex in modo da poter acquistare e vendere secondo necessità. Inoltre, i paesi tendono ad adottare politiche economiche che influiscono sul valore della loro valuta agli occhi degli investitori internazionali.

La diversificazione delle negoziazioni

Poiché la maggior parte delle negoziazioni avviene al di fuori della sede fisica di una banca, i trader che cercano di acquistare o vendere valute estere devono contattare un broker FX o provider directFX per telefono o Internet. I broker in genere addebitano commissioni più elevate rispetto alle banche quando si scambiano fondi tra valute diverse, ma i fornitori di directFX consentono ai clienti di accedere direttamente al mercato dei cambi senza prima contattare un broker o una banca. Poiché i broker e i fornitori di directFX gestiscono la maggior parte del trading nel mercato forex, i trader possono concentrare i propri sforzi sulla ricerca di investimenti adeguati, non sulla ricerca di potenziali clienti.

L'economia globale cresce e si restringe su base giornaliera in base al comportamento commerciale delle nazioni straniere. Ad esempio, se le condizioni economiche della Cina migliorano, i suoi cittadini avranno più soldi da spendere all'estero. Di conseguenza, gli investitori cinesi spenderanno più denaro nei negozi americani, il che avrà un impatto negativo sulla crescita economica americana. Inoltre, quando le imprese internazionali crescono e hanno successo, i prezzi delle azioni aumentano su tutta la linea, anche nelle economie straniere. Di conseguenza, le persone che possiedono azioni di un paese possono vederle ottenere buoni risultati quando i loro corrispondenti acquistano anche azioni di altri paesi. Tutto sommato, l'economia globale dipende abbastanza dal commercio sicuro e stabile tra valute diverse nei mercati fisici e online.

Il commercio di valute estere ha superato il commercio di valute nazionali poiché gli investitori cercano di massimizzare i profitti. Questo perché i trader possono ottenere profitti molto maggiori dalle fluttuazioni minori del valore della valuta estera rispetto a quelle che possono ottenere dalle fluttuazioni del valore della valuta nazionale. Questo è il motivo per cui i broker forex addebitano commissioni più elevate rispetto alle banche quando cambiano i fondi tra valute diverse: possono guadagnare molto di più da ogni transazione che facilitano rispetto a ogni transazione che fanno anche i loro clienti abituali.

La situazione attuale

Dal momento che i trader hanno bisogno di accedere a qualsiasi variazione favorevole del valore della valuta estera per i loro piani per ottenere il massimo profitto, le aziende devono continuamente cercare e offrire nuovi prodotti per i trader FX di tutto il mondo tramite directory online o attraverso il contatto diretto con potenziali clienti. Tuttavia, poiché i valori del forex cambiano così rapidamente, molti prodotti esistenti diventano improvvisamente obsoleti una volta che si verificano cambiamenti favorevoli in altre parti dell'economia mondiale. Ad esempio, prima del 2008, quando i problemi economici hanno paralizzato la valutazione americana tra gli investitori internazionali, molte società hanno visto profitti dagli americani che cercavano di investire all'estero acquistando azioni americane piuttosto che acquistare azioni dal loro paese d'origine. Tuttavia, una volta che l'economia americana ha ripreso a migliorare verso la fine del 2008 e nel 2009, questi investitori hanno spostato la loro attenzione lì, lasciando molte aziende alla ricerca di affari persi mentre i potenziali investitori hanno spostato nuovamente l'attenzione verso l'economia travagliata americana dopo anni all'estero lontano dalla sua effetti peggiori.

Sebbene il mercato forex sia accessibile a chiunque abbia abbastanza soldi e motivazione - entrambi fattori che incoraggiano la crescita - deve affrontare alcune sfide uniche che devono essere affrontate se si vuole che questo mercato raggiunga il suo pieno potenziale in tutto il mondo. L'aumento della tecnologia rende più facile per chiunque abbia abbastanza soldi e motivazione partecipare a questo.