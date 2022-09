Cannes, la “nuova” Croisette prende forma. Individuati i progettisti, ora si parte (Foto)

Conosciuta in tutto il mondo per ospitare il Festival di Cannes ogni maggio, la Croisette, arteria mitica di Cannes, sta per diventare la protagonista di un rinnovamento eccezionale e senza precedenti.

Per questa ragione la città di Cannes ha scelto di circondarsi dei più grandi progettisti lanciando un concorso internazionale di architettura.

Ad aggiudicarsi l’incarico di progettazione sono stati il famoso Atelier d'Urbanité Roland Castro e lo studio internazionale di architettura Snøhetta: hanno firmato grandi progetti come Times Square a New York, il lungomare di Salonicco in Grecia o la National Opera di Oslo in Norvegia.

Dopo i quartieri di Cannes di Le Suquet, La Bocca, Pointe Croisette, République, Petit Juas, La Croisette, che si estende su una superficie di 170 mila metri quadrati e una lunghezza di 2,7 km, vivrà un abbellimento senza pari, pur rimanendo fedele alla sua identità.

Questo il commento del sindaco David Lisnard: “Cannes è un villaggio globale e la Croisette un elemento di attrattiva da valorizzare. Rappresenta la quintessenza della Costa Azzurra. Anche molti operatori economici privati della Croisette, tra cui gli hotel Majestic, Carlton, JW Marriott e Palm Beach, hanno investito quasi un miliardo di euro.

Dalla completa ristrutturazione delle reti sotterranee della Croisette all'ammodernamento degli spazi pubblici, compresa la realizzazione di un impianto di talassotermia, è oggi oggetto di uno spettacolare progetto pubblico con tecniche innovative, intelligenti ed ecologiche”.





La Croisette è un simbolo “forte” di Cannes e uno dei suoi motori economici. Tuttavia, da 60 anni non viene effettuato intervento complessivo e strutturale.

E’ fondamentale e strategico per la città procedere ora alla riqualificazione di questa mitica passeggiata che ospita ogni anno fiere, congressi ed eventi culturali fra i più importanti e prestigiosi al mondo.

Questa la ragione che ha spinto ad avvalersi della competenza e delle conoscenze degli architetti dell'Atelier d'Urbanité Roland Castro e Snøhetta.

Il loro progetto, secondo il sindaco di Cannes “é il migliore e il più bello. È allo stesso tempo qualitativo, visionario e di fascia alta. Tiene conto di tutta la complessità dello spazio, condiviso tra pedoni, biciclette, auto, autobus. E’ fondamentale riuscire a conciliare tutto questo. La Croisette oggi deve rispondere alla qualità di vita. Il sito rifletterà l'identità stessa di Cannes: una città a misura d'uomo, orgogliosa delle sue radici francesi e provenzali e aperta al mondo. Oggi facciamo un passo storico per il futuro di Cannes. La Croisette deve entrare nell'era del 21° secolo”.