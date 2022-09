Roquebrune-Cap-Martin, iniziano imponenti lavori. Il traffico ne risentirà

A partire da inizio ottobre la Communauté de la Riviera française (CARF) avvierà, a Roquebrune-Cap-Martin, un complesso intervento di ammodernamento delle reti idriche di Avenue Jean Jaurès e, in seguito, di Avenue Louis Laurens.

Si tratta di lavori che tendono al miglioramento dell'ambiente di vita: interesseranno un importante parte del territorio, dalla rotonda dei 4 chemins alla stazione di richiamo di la Tranchée per un periodo di 18 mesi ad Avenue Louis Laurens a far data da gennaio 2023.

Un' operazione di ampia portata che sarà realizzata in 4 fasi destinate a sostituire la condotta principale dell'acqua potabile, che non è più in grado di garantire adeguatamente l'erogazione, ad est della città.

Un lavoro è diventato essenziale per garantire l'approvvigionamento idrico degli abitanti di Roquebrune-Cap-Martin.

Si accompagneranno interventi il rinnovamento delle reti fognarie, la realizzazione di una rete per ridurre l'impatto delle acque piovane sull'ambiente, l'ammodernamento dell'illuminazione pubblica e della rete elettrica.

Dal 3 ottobre sarà messo in atto un piano di traffico adeguato per garantire la circolazione, lo stato di avanzamento del cantiere e la sicurezza dei lavoratori per tutta la durata dei lavori.





In direzione Monaco : su Avenue Jean Jaurès è stabilito un senso unico, dalla des 4 chemins fino all'incrocio con Avenue Louis Laurens.

: su Avenue Jean Jaurès è stabilito un senso unico, dalla des 4 chemins fino all'incrocio con Avenue Louis Laurens. In direzione Menton: un percorso di deviazione è creato da avenue Varavilla, avenue du Président Kennedy e Notre Dame de Bon Voyage per veicoli leggeri. I residenti di Avenue Louis Laurens potranno imboccare Avenue de France per accedere all'ingresso della strada.

Cronoprogramma

Da ottobre 2022 ad aprile - Fase 1 - Avenue Jean-Jaurès - Rinnovo delle reti di acqua potabile e interramento delle reti a secco.

- Avenue Jean-Jaurès - Rinnovo delle reti di acqua potabile e interramento delle reti a secco. Da gennaio 2023 a marzo 2023 - Fase 2 - Avenue Louis Laurens - Rinnovo delle reti delle acque reflue e realizzazione delle reti delle acque piovane.

- Avenue Louis Laurens - Rinnovo delle reti delle acque reflue e realizzazione delle reti delle acque piovane. Da giugno 2023 a novembre 2023 - Fase 3 - Avenue Jean-Jaurès - Rinnovo delle reti delle acque reflue e piovane e proseguimento dell'interramento delle reti a secco.

- Avenue Jean-Jaurès - Rinnovo delle reti delle acque reflue e piovane e proseguimento dell'interramento delle reti a secco. Da dicembre 2023 ad aprile 2024 - Fase 4 - Avenues Jean-Jaurès & Louis Laurens - Costruzione di miglioramenti di superficie, marciapiede e carreggiata.

I provvedimenti

Chiusura della direzione Monaco/Mentone su Avenue Jean Jaurès nelle fasi 1-3-4

Attuazione di un'alternanza semaforica e chiusure occasionali di Avenue Louis Laurens nelle fasi 2-4