Grande Braderie a Mentone: da giovedì a domenica tornano in piazza gli affari dello shopping del territorio

Da giovedì 29 settembre a domenica 2 ottobre dalle 9:00 alle 19:00, l'Associazione dei Commercianti di Mentone organizza la tradizionale Grande Braderie d'Automne!



I commercianti di Menton, per quattro giorni, daranno vita alle strade con tante animazioni. Zumba, danza orientale , sassofonisti, dimostrazione di karaté e monti altri appuntamenti di strada.

Quattro giorni di festeggiamenti da non perdere assolutamente per gli acquisti nei negozi che proporranno molte occasioni per lo shopping



Maggiori info su https://www.mentonsourire.fr/

#Association Menton Sourire

@Association Menton Soirire