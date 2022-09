Transizione ecologica, per due giorni a Nizza incontri, manifestazioni, esposizioni con un unico obiettivo: il futuro del nostro pianeta

Giovedì 29 settembre e venerdì 30 settembre 2022 si svolgerà a Nizza il Transition Forum 2022 dedicato a "Les Temps forts": l’evento internazionale giunto alla sua quinta edizione.

L'umanità sta entrando in un decennio decisivo di fronte alla sfida climatica. La lotta per la tutela dei suoli e della biodiversità, nonché per la decarbonizzazione degli stili di vita, dei modelli di produzione, consumo e viaggio, è una responsabilità storica di questa generazione.

La Métropole Nice Côte d'Azur ospita i Nice Transition Days, sottolineando il proprio impegno in favore della transizione ecologica.

L’appuntamento annuale e internazionale mira a unire gli sforzi di esperti, climatologi, decisori politici, comunità, industriali, economisti e cittadini per accelerare la transizione ecologica essenziale dei nostri territori.

Anche l'edizione di quest'anno si colloca sotto il segno dell'accelerazione: "time to accelerate". Oltre 100 relatori e 1500 persone parteciperanno a 40 conferenze/dibattiti intorno alle 4 principali leve della decarbonizzazione e adattamento: viaggi, cibo, produzione e consumo e alloggio.

Il riscaldamento globale richiede che vengano implementate rapidamente soluzioni concrete per invertire la curva delle nostre emissioni di gas serra e affrontare insieme questa sfida ambientale globale, questo è lo scopo di questa edizione con la sua ambiziosa programmazione.

Christian Estrosi, sindaco di Nizza, presenterà durante il Transition Forum, il “barometro della transizione ecologica”, inserito sul sito della Métropole Nice Côte d’Azur per misurare i progressi in ogni area.

Il programma integrale del Forum è inserito al fondo di questo articolo.