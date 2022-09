Petsfestival 2022: ma quante ne combina un furetto…

Addentrandoci ulteriormente nel fantastico mondo di un animale fantastico scopriamo tante cose sul furetto. I furetti sono dolcissimi ma anche dei piccoli furfanti, e sapete perché? Perché amano rubare e nascondere tutto ciò che gli piace nei loro nascondigli collocati in tutta la casa, e possono rubare di tutto, dalle crocchette alle scarpe! Altra curiosità sui furetti? Sapevi che non hanno le unghie retrattili? Proprio così ma vogliamo anche sfatare una convinzione dei più e cioè che il furetto è un carnivoro ed appartiene alla famiglia dei mustelidi.

Proprio così! Infatti a differenza di quello che molte persone pensano non è un roditore ed è parente della puzzola europea, con la differenza che il furetto domestico non esiste in natura. A differenza di molti altri animali, i furetti hanno un incredibile istinto per la caccia proprio perché originariamente sono stati allevati e selezionati per la caccia di piccoli animali. Ma concludiamo, doverosamente, con una nota positiva: i furetti sono estremamente socievoli e affettuosi, e possono essere grandi compagni di giochi, infatti amano correre e saltare!

Sei curioso di conoscerli da vicino e acquisire ulteriori informazioni parlando direttamente con appassionati e addetti ai lavori? Molto bene, allora ti aspettiamo a Petsfestival dove avrai la possibilità di scoprire molto altro ancora su questi buffi e simpatici animali, con un programma ricco di attività.

