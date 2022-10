Petsfestival 2022: mica i soliti quattro gatti

Si chiama Transylvanian Cat o anche Karpati e c’è da scommettere che sarà una delle attrazioni di maggiore richiamo di Petsfestival 2022 e, ovviamente, dell’area gatti. Alcuni anni fa, più precisamente nel 2014, erano stati segnalati alcuni curiosi gatti in bianco e nero provenienti dalla regione dei Carpazi, cioè anche e più genericamente Ungheria, Polonia, Ucraina, Slovacchia, Romania. Questi esemplari avevano code, dita/piedi, orecchie e muso bianco argenteo, ma per il resto erano neri. Trattandosi per lo più di animali domestici sterilizzati in cerca di nuove case, la causa dello strano schema non era nota e le aree bianche sembravano essere leggermente brizzolate con una pelliccia più scura. Sebbene nuovo per gli appassionati di gatti occidentali, questo modello è così comune nella regione che nessuno lo ha ritenuto degno di sviluppo o indagine.

Da quando è stato notato per la prima volta, il modello Karpati si è diffuso significativamente anche in Slovacchia e Repubblica Ceca ed è ora una caratteristica distintiva della razza della Transilvania in Romania. Questo gatto è il primo esemplare di questa razza ad andare in show, unico esemplare iscritto al libro genealogico per il momento ed arriva dall'est con la sua allevatrice.

Vi mancavano le motivazioni o gli spunti di interesse? Eccone un altro. Imperdibile.

Petsfestival, mica i soliti quattro gatti.

Un appuntamento che si svolgerà il 15 e 16 ottobre, cioè sabato e domenica, con inizio alle ore 09,00 a CremonaFiere.

Per info e contatti visita il nostro sito https://petsfestival.eu oppure visita la nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/Petsfestival/ per seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

La biglietteria online è disponibile sul nostro sito al link: https://petsfestival.eu/ticket-online/

Invitiamo tutti gli interessati a verificare gli orari del programma e le eventuali modifiche che potrebbero intervenire.