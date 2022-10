ASSICURARE LA PROPRIA CASA, ECCO PERCHE’ CONVIENE FARLA

Assicurare la propria casa è diventato un obbligo sociale, una garanzia per vivere più tranquilli e sapere di essere protetti anche se piccoli e grandi incidenti domestici dovessero arrecare danni a terze persone. Proprio per la complessità dei suoi obiettivi, le assicurazioni sulla casa sono un vero e proprio universo di garanzie. Quindi, è necessario affidarsi ad esperti per trovare le combinazioni specifiche che meglio si adattano alle nostre esigenze.

C’è anche un altro aspetto da considerare: spesso, le informazioni che si trovano su queste tipologie di prodotti rischiano di essere talmente corpose da risultare ambigue. Ci sono casi in cui il contratto di una polizza assicurativa per la casa arriva a superare facilmente le 100 pagine. Questo accade perché queste assicurazioni sono delle "polizze multirischi", il cui intervento si riflette su diversi ambiti di copertura. In generale, però, è sempre meglio andare al concreto, e concentrarsi su tipologie di protezione che tutelino l'abitazione e le persone che ci vivono, sia nei momenti vissuti in casa sia in quelli passati fuori.

Per questo motivo le polizze che assicurano la casa necessitano di una personalizzazione adeguata: le soluzioni "a pacchetto" uguali per tutti, non sempre sono consigliabili. Per quanto le condizioni generali possano essere simili, soltanto con la definizione precisa di garanzie aggiuntive, massimali, franchigie, esclusioni e inclusioni che possiamo costruire veramente la polizza più adatta alle nostre esigenze.

Esistono dei principi generali. L’assicurazione sulla casa offre diversi ambiti di copertura. Il primo aspetto riguarda la Responsabilità Civile verso Terzi dell'assicurazione sull'immobile. Questa copertura protegge gli abitanti della casa dalle conseguenze civili di un danno di cui si rendessero eventualmente responsabili, dove "conseguenze civili" significa in buona sostanza "risarcimenti". La polizza Rc sulla casa risarcisce al posto degli assicurati i danni causati dalla loro condotta o dalla loro proprietà. La Rc Abitazione copre le responsabilità civili dovute ai danni causati dalla casa stessa: allagamenti che rovinano la proprietà di terzi, parti di struttura che cedono, incendi originati nell'appartamento e così via. La Rc Famiglia copre le responsabilità civili dei comportamenti del nucleo familiare, che occorrano dentro all'abitazione oppure fuori.

Da non sottovalutare il rischio incendio e scoppio. In questa tipologia di polizia vengono raggruppati tutti i danni materiali. Per capirci, il ramo incendio copre anche i danni da acqua, che con il fuoco c'entrano poco. Anche la polizza per la casa può comprendere la tutela legale. E’ una novità degli ultimi anni: con le numerose novità legislative introdotte ultimamente, la possibilità di difendersi in sede penale e amministrativa è diventata un'esigenza familiare più diffusa che in passato.

Abbiamo passato in rassegna soltanto alcuni degli aspetti che possono essere “coperti” con una polizza casa. La domanda a cui rispondere, prima di stipulare una polizza, è di cosa si ha bisogno? Una polizza non è buona perché copre tutto, ma perché presenta un equilibrio sensato tra costi e benefici. Assicurare la casa per tutto è una scelta antieconomica nel suo senso più profondo: non tanto perché il costo dell'operazione sarebbe elevato, ma si finisce per pagare anche qualcosa che in realtà non ci serve. Per questo, per stipulare una polizza casa è necessario affidarsi alle mani giusti, a compagnie serie e professionali che hanno come primo obiettivo la serenità e la sicurezza dei loro clienti.