Benza Srl presente a Montecarlo per il "Monaco Yacht Show" (FOTO)

Appuntamento di prestigio per l'azienda sanremese Benza Srl, che per tutta la scorsa settimana ha allestito la sala stampa del noto evento internazionale "Monaco Yacht Show", a Montecarlo.

Per allestire la sala stampa dell'evento sono stati infatti scelti i prodotti dell'azienda di Sanremo, fondata nella città dei fiori dal 1932, si è specializzata oltre che in prodotti per il giardinaggio, agricoltura, irrigazione anche per l'arredamento.

Una grande soddisfazione per l'azienda gestita da Pasquale Di Muccio e la sua famiglia, che con passione e professionalità, gestisce lo show room Benza SRL dagli anni '80: la Benza Srl, grazie ai suoi ottimi prodotti, è stata scelta per l'allestimento della sala stampa all'evento internazionale monegasco.

Di seguito una galleria di scatti di Benza Srl, realizzati al "Monaco Yacht Club".