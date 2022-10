Nizza, la mostra Héros de la Planète allestita sotto la pergola di fronte al Musée Massena (Foto)

Dopo la mostra "Nissa La Bella, Trésor de la Riviera", la Città di Nizza ospita una nuova mostra fotografica della rivista Paris Match: "Héros de la Planète”: l’esposizione potrà essere visitata, fino al 30 dicembre 2022, sulla Promenade des Anglais di fronte al Museo Masséna.





L’iniziativa, che ha quali partner il giornale Paris Match, la città di Nizza, la Métropole Nice Côte d’Azur e la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur costituisce un omaggio agli eroi dell'ambiente di ieri o di oggi che agiscono in terra, in mare o in aria.





Ventinove foto che illustrano il clan Cousteau, Paul Watson, Raoni Metuktire, Yann Arthus-Bertrand, Bertrand Piccard, Leonardo DiCaprio e Thomas Pesquet sono esposte sulla Promenade des Anglais di fronte al Musée Massena, sotto la pergola.

Eroi al servizio del nostro pianeta le cui lotte sono legate a quelle della metropoli Nice Côte d'Azur, fortemente impegnata nella transizione con l’obiettivo è ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030.