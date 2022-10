Passione e qualità: l’economia e il marketing si rivolgono a nuovi target

La ripartenza dell’economia passa per le nuove sfide del marketing. Un settore che guarda alla tecnologia, senza però dimenticare la qualità. È questa l’ultima grande tendenza del momento, un cambiamento di prospettiva che mira a incamerare nuovi clienti, a raggiungere un nuovo target. La nuova frontiera, in questo senso, è quella del Metaverso, uno spazio già colonizzato da gaming, realtà aumentata e NFT.

Prendiamo un ultimo esempio importante: il marketing gastronomico e culinario, ad esempio, che guarda sempre di più alle degustazioni digitali, apprezzate quasi dalla metà dei turisti italiani. E questa è solo una delle tante frontiere nuove da esplorare per rivalutare o rimettere in moto i settori più colpiti dalla crisi del Covid 19. Ma il Metaverso, dicevamo, è stato scelto come luogo prediletto per la pubblicità anche dalle aziende che operano nel settore del gioco legale, un vero e proprio punto di riferimento per le politiche e le strategie di marketing. Quella messa in campo negli ultimi anni ha portato, infatti, numeri incredibili: stiamo parlando dei bonus benvenuto proposti dalle aziende, strumenti capaci di attirare nuovi clienti e giocatori su app, siti e piattaforme di gioco e in grado di fidelizzarli grazie alla forza e alla qualità dei loro prodotti.

Un’altra, grande frontiera del marketing e quindi dell’economia è quella che era stata teorizzata dieci anni fa dall’esperto Seth Godin e si tratta del Permission Marketing. Si tratta di una nuova impostazione, che ribalta i paradigmi tradizionali della comunicazione, per mettere di nuovo al centro le persone. “Il Permission Marketing è il privilegio di fornire messaggi anticipati, personali e pertinenti alle persone che vogliono effettivamente riceverli - ha spiegato l'esperto in un articolo sul suo blog, nell'ormai lontano 2008 - Riconosce il nuovo potere dei migliori consumatori di ignorare il marketing. Si rende conto che trattare le persone con rispetto è il modo migliore per guadagnare la loro attenzione”. Tale sistema lo ritroviamo anche nel gambling, in quanto gli utenti registrati ricevono spesso newsletter con i nuovi titoli, bonus e promozioni mensili che verranno implementate nelle piattaforme di gioco, oppure mediante la pubblicazione di articoli nelle sezioni blog legate al proprio brand.

La nuova frontiera della comunicazione, dunque, è quella che mette realmente al centro il cliente, nuovo o vecchio che sia. Un marketing che renda l’utente realmente unico, senza quella presunzione di unicità che deriva da messaggi copiati, newsletter spammate, claim ripetuti. Per scrivere una nuova pagina del marketing e per inaugurare una nuova era dell’economia serve un passo indietro, per farne due avanti: serve rimettere al centro il cliente.