Nizza: si sblocca la vicenda del terminal 2 dell’aeroporto: l’ampliamento si potrà fare

Il “nuovo” Terminal 2 dell’aeroporto di Nizza ha avuto il via libera dal Tribunale Amministrativo di Marsiglia ed ora la strada è spianata.

L'adeguamento del terminal 2 consentirà ai passeggeri di beneficiare delle migliori condizioni di accoglienza e sicurezza.

Il ricorso alla giustizia amministrativa era stato intentato per sottolineare i timori di un impatto sull’ambiente provocato dalla crescita del volume di traffico che sarebbe stato generato.

Il Tribunale Amministrativo ha invece sentenziato che "il progetto non ha l'effetto di aumentare il traffico aereo in modo significativo e certo". Secondo la corte l'aumento del numero di passeggeri "sarà possibile essenzialmente continuando a ottimizzare il tasso di occupazione degli aeromobili e aumentandone la capacità”, ma non accrescendo il numero di aerei che circolano all'interno dell'aeroporto, un aumento che i giudici hanno definito "ipotetico".

L'ampliamento del terminal 2 porterà la capacità teorica dell'aeroporto a 18 milioni di passeggeri, ovvero 1,75 milioni in più rispetto al 2019.