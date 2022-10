Antibes, nel fine settimana Bionazur, il salone del “Bio”

Novità per Bionazur, il salone del “Bio”: in attesa di maggio 2023 quando si terrà a Nizza, dà un appuntamento autunnale ad Antibes , sul Pré des Pêcheurs, dal 7 al 9 ottobre 2022.

Quaranta espositori presenteranno le loro produzioni: cibo, vini, casalinghi, elettrodomestici per una cucina sana, cosmetici, gioielli, abbigliamento, servizi, terapisti e formatori oltre che mobilità pulita e riciclaggio.

Tra le novità, l’incontro con specialisti della riparazione: dal divano alla macchina da cucire, dal telefono al tostapane.

Tutto al salone di Bionazur è fatto per consumare e vivere in modo rispettoso, sostenibile e fantasioso e l'ingresso è gratuito per tutti.

Tre giorni alla scoperta di prodotti biologici e naturali, prodotti locali, artigiani, creatori, associazioni, terapisti e formatori ma anche servizi e prodotti per migliorare la nostra quotidianità e il nostro pianeta: mobilità elettrica, raccolta differenziata.



Gli stand

Cibo, prodotti regionali

Mobili e decorazione

Bellezza

Energie rinnovabili

Isolamento, vernici, rivestimenti e materiali

Giardini, spazi verdi, attrezzi e accessori

Biancheria e cuscini

Casalinghi (elettrodomestici e utensili)

Minerali, cristalli e gioielli

Terapeuti e formazione

Trattamento delle acque

Biciclette elettriche

Veicoli elettrici

Abbigliamento, intimo, tessile e borse.



Conferenze e animazioni

Venerdì 7 ottobre 2022

Madame Sun - À la découverte de soi-même - Ore 10,15

La voix du Feng-Shui - Feng-Shui Traditionnel – Ore 11,30

Toya&co Mapausesophro - Animation: La Sophrologie c’est quoi exactement? Ore 12,45

Lighthouse - Soin post Covid et présentation de la Formation «Libération de l’adn quantique» - Ore 14 - 15

Carole Dutoit - Qu’est ce qu’une méthode de bien-être holistique – Ore 15,15

Énergie quantique – Réflexologie et thérapie quantique – Ore 16,30

La voix du Feng-Shui Feng- Shui Traditionnel – Ore 17,45



Sabato 8 ottobre 2022

Toya&co Mapausesophro - Animation: La Sophrologie c’est quoi exactement? – Ore 10,15

Biodanza Apb Paca Animation: Découverte de la Biodanza « La danse de la vie » - Ore 11

Mobiprox observatoire mené par le programme Mobiprox / Sensibilisation Aux Économies d’énergie Et À La Sécurité, Edpm – Ore 11,30

Relance & Guidance - Comment développer son intuition et ses facultés extra-sensorielles – Ore 12,45

Eauriginelle « Je suis responsable de l’eau que je bois »… Avantages personnels et environnementaux – Ore 14

Biodanza Apb Paca Animation: Découverte de la Biodanza « être en lien »- Ore 15

Ostéo-magnétiseur – Ostéopathie complémentarité magnétisme, Ore 15,15

Énergie quantique, réflexologie et thérapie quantique – Ore 16,30

Messaoud-Sf, guérisseur. Les messages de l’âme comment écouter la petite voix intérieure – Ore 17,45



Domenica 9 ottobre 2022

Lighthouse, soin post covid et présentation de la formation « Libération de l’adn quantique » - ore 10,15

Biodanza Apb Paca Animation: Découverte de la Biodanza « La danse de la vie » - Ore 11

Madame Sun - À la découverte de soi-même - Ore 11,30

Énergie quantique – Réflexologie et thérapie quantique – Ore 12,45

Messaoud-Sf, guérisseur. Les messages de l’âme comment écouter la petite voix intérieure – Ore 14

Biodanza Apb Paca Animation: Découverte de la Biodanza «Libérer son expression» - Ore 15

Ostéo-magnétiseur, yoga d’énergie « Les vents du silence » - Ore 15,15

Float harmony l’isolation sensorielle par flottaison: Comment soulager le corps et déconnecter l’esprit – Ore 16,30

Carole Dutoit - Qu’est ce qu’une méthode de bien-être holistique – Ore 17,45