Monaco, festa di Halloween all'Espace Léo Ferré il 31 ottobre

Al via il secondo evento per i giovani che si svolge nell'ambito della 5ª edizione del Progetto Comune Progetto Junior! Dopo il successo del gioco di ruolo al Parc Princesse Antoinette a metà settembre, è il momento della musica, dei dolci e dei costumi alla musica all'Espace Léo Ferré per una grande novità: l'Halloween Party!

Lunedì 31 ottobre, dalle 18.00 alle 22.00, i residenti e gli studenti delle scuole del Principato, dalla sesta alla quarta elementare, sono attesi travestiti nella corona dell'auditorium, per una serata musicale condotta da un DJ. In programma: cabina fotografica, bevande analcoliche illimitate, dolci e un piatto di specialità monegasche. Il tutto in una decorazione con i colori di Halloween. Una delle uniche serate di "Halloween" strettamente riservate agli adolescenti!

Nota bene: ogni residente o scolaro del Principato può essere accompagnato da una persona non residente a Monaco della stessa fascia d’età mostrando un documento valido. In questo caso, però i biglietti dell’accompagnatore devono essere acquistati e ritirati sul momento.

Il costo di partecipazione è di 15 euro con bevande analcoliche illimitate e un piatto di specialità monegasche inclusi. Per l'acquisto della prevendita: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 presso l'Espace Léo Ferré. Vendita in loco la sera dell'evento, a partire dalle ore 18.

Per maggiori informazioni: (+377) 93 10 12 10