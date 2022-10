Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Voile - "Course Napoléon"

Fino al 9 ottobre 2022

Baie d'Antibes et large



Les pestiférés

DAL 7 AL 9 OTTOBRE 2022

Spectacle à 20h30 le vendredi et le samedi, à 16h le dimanche. Tarif: 14 à 16 €

Théâtre Antibea, 15 rue Clemenceau



2e édition "Bionazur"

DAL 7 AL 9 OTTOBRE 2022 DALLE 10 ALLE 19

À Esplanade du Pré des Pêcheurs



Fête de la science

DALL'8 AL 14 OTTOBRE 2022

Médiathèque Albert Camus,

19 Bld Chancel



12e "Faites de la peinture"

FINO AL 9 OTTOBRE 2022

À Salle du 8 mai



Improvisation

Théâtre Antibéa (Antibéa Comédie d'Antibes)

Spectacle à 20h30. Tarif: 10 €

Théâtre Antibea, 15 rue Clemenceau



Exposition "Palmyre Images de Syrie"

Fino al 30 ottobre 2022

Musée d’Archéologie

bastion Saint-André



Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Event options

Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Fino al 6 Novembre

À Musée Peynet et du dessin humoristique

Catégories: Musées, Musées, Expositions, Tout public

Mots clés: Exposition, Tout public, Dessin



Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Fino al 30 novembre 2022

Musée Peynet et du Dessin humoristique, Place nationale

Fermé les lundis et le 1er novembre.

Ouvert de 10 h à 12h50 et de 14h à 18h jusqu'à fin octobre.

Ouvert de 10h à 17h en novembre.



Exposition "La Main"

Event options

Exposition "La Main"

Du 4 Octobre jusqu'au 31 Décembre

À Médiathèque Albert Camus

Catégories: Médiathèque, Expositions, Tout public

Mots clés: Exposition, Tout public, Accès libre, Dessin



Exposition "La Main" par Ronald Curchod

Fino al 31 dicembre 2022

Médiathèque Albert Camus



CANNES

SALON ET CONGRÈS - TFWA WORLD EXHIBITION & CONFERENCE 2022

Giovedì 6 ottobre 2022

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



CONCERT ZAR ELECTRIK / MARIAA SIGA

Venerdì 7 ottobre 2022 ore 21

Studio 13 / MJC Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



SPECTACLE UN FURIEUX DÉSIR DE BONHEUR

Venerdì 7 ottobre 2022 ore 19,30

Théâtre Croisette - JW Marriott Cannes

50 boulevard de la Croisette

1-3 Rue Frédéric Amouretti



SPECTACLE, THE OPERA LOCOS

Domenica 9 ottobre 2022 ore 18

Théâtre Croisette - JW Marriott Cannes

50 boulevard de la Croisette

1-3 Rue Frédéric Amouretti



CONCERT, MOMENTS MUSICAUX DE FORVILLE

Domenica 9 ottobre 2022 ore 11,30

Marché Forville

Rue du marché Forville



EXCURSION, VISITE DU QUARTIER CALIFORNIE

Mercoledì 12 ottobre 2022 ore 14

Lieu de départ: 25-27 avenue Roi Albert 1er, Cannes



ANIMATIONS - FÊTE DE LA SCIENCE

Fino a mercoledì 19 ottobre 2022

Université Côte d'Azur



EXPOSITION AU FIL DE L'ÎLE, UN ARCHIPEL IMAGINÉ

Fino al 13 novembre 2022

Horaire(s) :

Juin à septembre : tous les jours de 10h à 17h45

Octobre et novembre : du mardi au dimanche de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 16h45

Fermé les 1er et 11 novembre 2022

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITION SI TAHITI M'ÉTAIT CONTÉE

Fino a domenica 13 novembre 2022

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION AGNÈS VARDA - PLAGES, CABANES ET COQUILLAGES

Fino a domenica 20 novembre 2022

La Malmaison, 47 La Croisette, Cannes



CONCERT C'PICAUD - MUSIQUES ACTUELLES - AUTOMNE 2022

Fini a sabato 3 dicembre 2022

Horaire:21h

Studio 13 / MJC Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



EXPOSITION, ORSTEN GROOM, LIMBE

Fino all'11 dicembre 2022

Horaire(s) :

Juillet et août :

- Tous les jours de 10h à 18h

À partir de septembre :

- Du mardi au vendredi de 13h à 17h

- Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



SPECTACLE SAISON DES SPECTACLES DU PALAIS DES FESTIVALS 2022/2023

Fino al 30 aprile 2023

https://www.palaisdesfestivals.com/



CARROS

LES YEUX BRÛLANTS DE COULEURS – EXPOSITION

Fino al 18 dicembre 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 14 alle 17:30.

Mostra di André Marzuk - Retrospettiva, opus 2

Centre International d'Art Contemporain

Place du Château



LEVENS

PIÈCE DE THÉÂTRE “COUPLE EN DANGER”, TEATRO

Sabato 8 ottobre 2022

Orari di apertura ogni giorno dalle 20:30 alle 22:30.

Auditorium "Joseph Raybaud"

Place de la République



MENTON

Marché des collectionneurs

Sabato 8 ottobre 2022 e domenica 9 ottobre 2022 dalle 9 alle 19

Place du cap



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 6 ottobre 2022 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 6 ottobre 2022 ore 14,30

Lunedì 10 ottobre 2022 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 7 ottobre 2022 ore 10

Lunedì 10 ottobre 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée: rando patrimoine : la Colline de l'Annonciade

Sabato 8 ottobre 2022 ore 8,30|

Monastère de l'Annonciade

2135 Corniche André Tardieu



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Sabato 8 ottobre 2022 ore 14,30

Martedì 11 ottobre 2022 ore 14,30

Parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Lunedì 10 ottobre 2022 ore 14,30

quai Napoléon III



Visite guidée : Menton à la Belle Epoque

Martedì 11 ottobre 2022 ore 10

Rendez vous devant l'Office de Tourisme

Palais de l'Europe.

Avenue Boyer



Visite Guidée: Le Jardin du Royal Westminster

Mercoledì 12 ottobre 2022 ore 10,30

1510 promenade du Soleil



Visite Guidée: rando-patrimoine, le Boulevard de Garavan

Mercoledì 12 ottobre 2022 ore 14,30

Entrée principale du cimetière du vieux-château, montée du souvenir



Exposition le château des enchantements

Fino al 14 novembre

Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, ad eccezione del martedì

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III



MONACO

Concerto - "Recital Maria João Pires"

Giovedì 6 ottobre 2022 alle 20

Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, Sotto la Presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Recital Maria João Pires" con Maria João Pires (pianoforte). In programma: Schubert et Debussy.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Festival des Etoilés Monte-Carlo - "4 mani Marcel Ravin x Shaun Hergatt"

Venerdì 7 ottobre 2022 alle 19.30

Festival des Etoilés Monte-Carlo 2022 - Una programmazione gastronomica d'eccezione per una cena a 4 mani sfornata dal Cuoco Marcel Ravin, doppiamente stellato, accompagnato dal suo complice Shaun Hergatt, punto di riferimento culinario internazionale.

Le Blue Bay

40, avenue Princesse Grace



Concerto sinfonico - "Omaggio a Rachmaninoff"

Domenica 9 ottobre 2022 alle 18

Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Omaggio a Rachmaninoff" con Dima Slobodeniouk (direzione d'orchestra), Alexandre Kantorow (pianoforte). In programma: Rachmaninoff e Tchaïkovsky.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Mostra - Christian Bérard, Excentrique Bébé

Fina domenica 16 ottobre 2022, Nouveau Musée National de Monaco

Mostra - Christian Bérard, Excentrique Bébé

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - Newton, Riviera

Fino a mercoledì 23 novembre 2022,

Mostra - Newton, Riviera

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition "Cinémato !"

Fino al 30 dicembre 2022, du lundi au vendredi de 10h à 17h30 (17h le vendredi),

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



Mostra - "Da un mondo all'altro, dal visibile all'invisibile"

Fino a sabato 31 dicembre 2022, Museo di Antropologia Preistorica

La mostra temporanea "Da un mondo all'altro, dal visibile all'invisibile", invita il pubblico a scoprire collezioni inedite e originali conservate, talvolta da più di cent'anni, dal Museo di Antropologia preistorica di Monaco.

Da mercoledì 1 giugno a sabato 31 dicembre 2022

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

AFTERWORK – DEUXIÈME SCÈNE #1, CONCERTO

Giovedì 6 ottobre 2022

Orari di rappresentazione ogni giorno alle 19.

Nella cornice de La sonnambula

La Diacosmie - Opéra Nice Côte d'Azur

8 avenue Claude Debussy



STARMANIA, SPETTACOLO

Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre 2022

Orari di rappresentazione il venerdì alle 20. Il sabato alle 15 e alle 20. Il domenica alle 15.

Starmania è un'opera rock cyberpunk di Michel Berger con un libretto di Luc Plamondon.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



FRANÇOISE PAR SAGAN, TEATRO

Venerdì 7 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



UN FESTIVAL C’EST TROP COURT !

Dal 07 ottobre 2022 al 14ottobre 2022, ogni giorno.

Divers lieux de la ville



KARIM DUVAL DANS « Y », ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Sabato 8 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



ETIENNE DE CRÉCY, CONCERTO

Sabato 8 ottobre 2022

Orari di apertura alle 20.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



FRIDA KAHLO, MA RÉALITÉ – BÉNÉDICTE ALLARD, TEATRO

Sabato 8 ottobre 2022

Orari di rappresentazione il sabato alle 20:30.

Théâtre Francis Gag

4 rue de la Croix



LES FLEURS DESSINE´ES ET DESTINE´ES À TRAVERS L’OPE´RA, CONFERENZA

Sabato 8 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 15.

Aron Lecture - Fiori disegnati e destinati attraverso l'Opera da Puccini a Cilea.

Di Jean-François Gauthier.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



SALON STUDYRAMA GRANDES ECOLES

Sabato 8 ottobre 2022.

Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



ITA L. NÉE GOLDFIELD, TEATRO

Sabato 8 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 19:30.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



LA MACHINE DE TURING, TEATRO

Sabato 8 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



THE MAGICAL MUSIC OF HARRY POTTER, CONCERTO

Domenica 9 ottobre 2022

Orari di rappresentazione il domenica alle 19.

Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA VILLE DE NICE, CONCERTO

Domenica 9 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 15:30.

Cathédrale Sainte-Réparate

Place Rossetti



BEETHOVEN / R. SCHUMANN / SUK, CONCERTO

Lunedì 10 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 12:15.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



DISSONANCES MOLIÈRE, TEATRO

Fino a sabato 8 ottobre 2022

Orari di rappresentazione il mercoledì, giovedì e venerdì alle 20. Il sabato alle 15 e alle 20.

Dissonanze è il nome di un programma radiofonico, registrato dal vivo in pubblico, che propone una serie di trasmissioni dedicate a figure emblematiche della nostra Storia.

Franciscains - Ancienne Église des franciscains

Place Saint-François



NICE, REINE DES FLEURS, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 OTTOBRE 2022

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



FLOS VITAE. HISTOIRE NATURELLE DES FLEURS, MOSTRA

Fino al 9 OTTOBRE 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00

Musée d'Archéologie de Nice-Cimiez

160 avenue des Arènes de Cimiez



CARAMBOLAGE À L’OUVERTURE DE LA PÉTANQUE COSMIQUE ! – MAXIME DUVEAU, ESPOSIZIONE

FINO AL 15 OTTOBRE 2022

Espace à vendre

10 rue Assalit



“ARBORETUM” & “ESPACES POSSIBLES” FORUM D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE

FINO AL 15 OTTOBRE 2022

Forum d'Urbanisme et d'Architecture

89, route de Turin



LORSQUE LES PEINTRES ARRIVÈRENT SUR PLACE, IL ÉTAIT DÉJÀ TROP TARD – THIERRY LAGALLA, ESPOSIZIONE

FINO AL 15 OTTOBRE 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 14 alle 19.

Espace à vendre

10 rue Assalit



FAITES L’AMOUR, PAS DES GOSSES – SACHA JUDASKO & SOPHIE DEPOOTER, TEATRO

FINO AL 16 OTTOBRE 2022

Orari di rappresentazione il giovedì, venerdì e sabato alle 19:30. Il domenica alle 16.

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



“LA CONTAMINATION BLANCHE”, PAR FLORIAN RUIZ - ESPOSIZIONE

FINO AL 17 OTTOBRE 2022

Dal 1° settembre al 30 giugno: dalle 10.00 alle 17.00.

Dal 1° luglio al 31 agosto: dalle 10.00 alle 18.00.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



FLEURS D’ARTIFICE, ESPOSIZIONE

FINO AL 30 OTTOBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Dalle 10.00 alle 18.00 dal 02/05 al 31/10.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



LA MOUSTACHE – FABRICE DONNIO, TEATRO

FINO AL 30 OTTOBRE 2022

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



EXPOSITION VÉNUS VÉNUS,ESPOSIZIONE

Fino al 1° novembre 2022

AC Hotel by Marriott Nice

59 Promenade des Anglais



LIVRES EN ÉDITIONS LIMITÉES, ESPOSIZIONE

Fino al 7 novembre 2022

Mostra aperta tutti i giorni tranne il martedì.

Dal 2 maggio al 31 ottobre: dalle 10 alle 18

Dal 1 novembre al 30 aprile: dalle 10 alle 17.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



CINÉ-MARDIS – PROGRAMME D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2022, PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA

FINO A 13 DICEMBRE 2022

31 rue Louis de Coppet



DONT ACTE, ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso: martedì tutto il giorno.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



VILLE SONGE. INTERVENTION IN SITU DE FLORA MOSCOVICI - ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dal 2 maggio al 31 ottobre: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 18

Dal 1° novembre al 30 aprile: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 11 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



BOXE – L’APPEL DU RING - ESPOSIZIONE

Fino al 3 GENNAIO 2023

Tutti i giorni dalle 10 alle 18, da aprile a settembre.

Da martedì a domenica, dalle 11 alle 17, da ottobre a marzo.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



ARTEMISIA, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostra nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



FLEURAISONS BAROQUES, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



SAINT JEAN CAP FERRAT

EXPOSITION « AU-DELÀ DU RÉEL » DE EVAMARC’H

Fino al 10 ottobre 2022 ore 21

L’artiste peintre Evamarc’h nous emmène à travers ses oeuvres picturales colorées à appréhender la Beauté, le Cosmos, les Connections et l’Énergie pour élever nos âmes.

Espace Namouna

Promenade des Arts

6 avenue Denis Séméria



VENCE

CONFÉRENCES – UNIVERSITÉ DANS LA VIE DU PAYS VENÇOIS

FINO AL 30 GIUGNO 2023

Cycle de conférences vendredi à 15h00

7 Octobre 2022 - « Galères et Galériens » par Nicole BETHOUX

21 octobre 2022 - "Les Papes en Avignon" Par Gérard BERRIER

18 Novembre 2022 - « 22 ! V’la Molière » par Gilles ABITBOL

25 Novembre 2022 - « Le Maroc, entre image et réalités » Par Robert ESCALLIER

2 Décembre 2022 - « Nice, Villefranche 1809 carnets de voyage de 2 naturalistes » Claude Alexandre LESUEUR et François PERON par Michèle PEUTO MOREAU

16 Décembre 2022 - « Les « Belles au bois tissé » où une histoire de guitares » par Arnaud LEGRAND

6 Janvier 2023 - « 1388, Nice quitte la Provence » par Jean-Louis REPPERT

20 janvier 2023 - « Le Paris des écrivains Américains 1919-1939) » Par Ralf SCHOR

3 février 2023 - « Les mécanismes énergétiques et atmosphériques du climat de notre planète » Par Pierre CARREGA

10 février 2023 - «Françoise HARDY » Par Jean-Sylvain CABOT

3 mars 2023 - « à préciser » Par Jean MASCLE

17 mars 2023 - « à préciser » par Yves UGHES

31 mars 2023 - « Scandales à Orsay, où l’image de la femme dans l’art du XIX)° siècle » Par Agnès ABITBOL-DUMARTIN

7 avril 2023 - « Voyage en terre Olmèque » sur la civilisation mère de l’aire mésoaméricaine Par Eneko SAINT ANDRE

14 avril 2023 - "La France et l’Italie fasciste de 1922 à 1939" par Jérémie GUEDG

5 mai 2023 - « Ornements et décors des résidences aristocratiques à l’époque baroque » Par Jean Loup FONTANA

12 mai 2023 - « Jean GIONO et « sa » Provence» par Marc CHAIX

26 mai 2023 - « à préciser » Par Anne BROGINI

Salle de la Médiathèque Municipale Elise et Célestin Freinet

228 avenue du Colonère Méyère



VILLEFRANCHE-SUR-MER

LA RESQUILHADA, FESTA TRADIZIONALE

Da sabato 8 a domenica 9 ottobre.

Raduno di Pointus (piccole barche da pesca) con vele latine, tradizionali e da remi.

Port de la Darse



ESPOSIZIONE DEGLI ARTISTI VILLEFRANCHE

FINO AL 9 OTTOBRE 2022

Chapelle Sainte Elisabeth

Rue de L'Église



ESPOSIZIONE DI JEAN-BAPTISTE BERNADET

Fino al 4 dicembre 2022

La esposizione "Plein Jour" invita a fare una passeggiata poetica nella Cittadella.

Chapelle Saint Elme

Citadelle Saint Elme

Place Emmanuel Philibert