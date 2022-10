Ligue 1: Nizza e Monaco alla ricerca dei tre punti. Inizia un mese “terribile” con gare a raffica

Scorpacciata d’Europa per il calcio francese.

In Champions League

Nel girone D, il Marsiglia ha colto la prima vittoria battendo lo Sporting per 4 a 1. Questa la classifica generale: Sporting 4, Tottenham ed Eintracht 4, Marsiglia 3.

ha colto la prima vittoria battendo lo Sporting per 4 a 1. Questa la classifica generale: Sporting 4, Tottenham ed Eintracht 4, Marsiglia 3. Nel girone H, pareggio, con una rete per parte, tra Benfica e Paris Saint Germain. Questa la classifica generale: Paris Saint Germain e Benfica 7, Juventus 3, Maccabi 0. Si disputano oggi le gare delle altre coppe europee.

Europa League, si disputeranno questa sera: Monaco – Trabzonspor, Rennes – Dinamo e Friburgo – Nantes.

Conference League, si disputerà questa sera: Slovacko – Nizza

Dopo 9 giornate di campionato la classifica generale della Ligue 1 vede in testa il Paris Saint Germain, seguito a due lunghezze dal Marsiglia ed a tre dal Lorient. In “zona coppe” anche il Lens e, più attardato, il Monaco.

Crisi per il Lione, giunto alla terza sconfitta consecutiva, mentre è in risalita il Rennes.

Seconda sconfitta consecutiva per il Nizza, precipitato al 13° posto, ad un solo punto dalla zona retrocessione.

Sempre solo all’ultimo posto l’Ajaccio, mentre non si trova tanto meglio lo Strasburgo che, nelle ultime 5 gare, ha collezionato 3 pareggi e due sconfitte. Attualmente sarebbero condannate alla Ligue 2 anche Brest e Reims.

La classifica cannonieri è sempre condotta dal “duo” del Paris saint Germain formato da Mbappe e Neymar con 8 reti all’attivo.

Domani, venerdì 7 ottobre 2022 , prenderà il via la decima giornata con Lione – Tolosa.

Sabato 8 ottobre , in programma il derby del Mediterraneo tra Marsiglia e Ajaccio e Reims – Paris Saint Germain.