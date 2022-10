Italy Truck Tour 2022 di Elkron conclude l'estate della sicurezza: presentato il sistema MP3000 con il supporto di 7 distributori territoriali

Si conclude un'estate intensa e produttiva per Elkron, grazie all'Italy Truck Tour, un vero e proprio giro d'Italia della sicurezza che dal 21 giugno scorso ha percorso più di 3000 km attraverso Lazio, Marche, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, con 25 tappe presso altrettante sedi distributive territoriali.

Un truck “griffato” Elkron ha attraversato una ventina di città italiane, partendo da Pomezia il 21 giugno scorso per arrivare a Genova il 25 luglio: Civitanova Marche, Ancona, Bologna, Cesena, Rimini, Ferrara, Piacenza, Brescia, Bergamo, Villanova sul Clisi, Pedrengo, Casei Gerola, Sesto San Giovanni, Pavia, Verona, Torino, Casale M.to, Cuneo, Fossano, Asti, Moncalieri, sono state le tappe intermedie dell' “Italy Truck Tour 2022”.

«Volevamo presentare il nuovo sistema antintrusione Mp3000 dopo il fermo dovuto alla pandemia, ne è scaturita un'esperienza davvero positiva che ci ha consentito di avvicinarci a utenti e installatori attraverso i distributori – spiega Enrico Porcellana, direttore Business Unit Elkron -. Ad ogni tappa abbiamo ascoltato le impressioni degli installatori che ci hanno fornito spunti, osservazioni e preziosi suggerimenti. Ci lavoreremo intensamente per migliorarci ancora e implementare i nostri prodotti. Un altro aspetto importante che abbiamo sottolineato parlando con l'utenza è il fatto che ormai la casa non è più solo un contenitore dove rifugiarci, ma un elemento essenziale della nostra vita: ecco perchè la domotica integrata come quella di MP3000 può migliorare la nostra quotidianità».

Elkron aggiunge quindi un ulteriore prodotto di alta gamma alla sua ampia disponibilità in ambito sicurezza: MP3000, il nuovo sistema antintrusione multifunzione, ibrido, espandibile con dispositivi radio e con connessione LAN nativa. Un sistema integrato all’avanguardia in termini di capacità operativa e di flessibilità, che favorisce infatti l’integrazione con le attuali e future tecnologie, con i dispositivi di sicurezza radio e anche con le periferiche domotiche ZigBee.

«Passione, esperienza, talento e competenza ci guidano tutt'oggi anche in un mercato complesso ed evoluto come quello attuale – continua Enrico Porcellana, -. Il sistema antintrusione MP3000 rappresenta concretamente un salto in avanti di Elkron, caratterizzato da un rinnovato approccio alla tecnologia in ambito sicurezza. Il nuovo sistema antintrusione, è stato presentato nel corso dell'Italy Truck Tour 2022 con il supporto di importanti distributori quali Biesse, Rexel, Rema Tarlazzi, Comet, Simevignuda, Comoli Ferrari, Sacchi che ringrazio per la collaborazione».