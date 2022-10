F1. A Suzuka si corre quaranta minuti: Verstappen è campione del mondo, terzo Leclerc

Due ore e venti di attesa dopo una partenza che ha richiamato gli spettri del 2014, sempre a Suzuka, sempre sotto la pioggia, con un trattore a bordo pista mentre le vetture scorrono seppur sotto Safety Car: è l'episodio più terrificante di una domenica che alla fine si conclude con quaranta minuti di corsa e di spettacolo.

Vince Max Verstappen, che si difende bene in partenza dal monegasco Charles Leclerc, che per tutta la gara mantiene il secondo posto difendendosi dall'altra Red Bull di Perez fino all'ultimo giro, quando con le gomme intermedie diventate praticamente da asciutto per l'usura, finisce lungo alla chicane diventata celebre per l'episodio Senna-Prost del 1989, taglia il traguardo secondo ma riceve la penalità (giusta) di cinque secondi. Così facendo, i calcoli assegnano matematicamente il titolo mondiale piloti, il secondo consecutivo, all'olandese. E Perez con il secondo posto supera di un solo punto il monegasco nella seconda posizione in classifica generale. Ma per recuperarla, il pilota della Ferrari avrà ancora quattro gare a disposizione.

Quarto Ocon con la Alpine davanti alla "vecchia guardia" oggi sugli scudi, con Hamilton, Alonso e Vettel. Primi punti dell'anno anche per Latifi, ultimo pilota ancora a secco in questo mondiale.