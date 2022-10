A Monaco "Ottobre rosa": un mese dedicato alla prevenzione e la lotta contro il cancro al seno

Dall'inizio del mese, a Monaco, il Dipartimento degli Affari Sociali e della Salute sostiene e partecipa all'iniziativa alla campagna "Ottobre rosa" per prevenire e combattere il cancro al seno.

Come promemoria, il Governo di Monaco ha avviato una campagna di screening del cancro al seno rivolta principalmente a tutte le donne di età compresa tra i 50 e gli 80 anni che sono coperte da una polizza assicurativa monegasca. Inoltre, è stata sviluppata una partnership con il supporto del Centro di screening monegasco in collaborazione con il reparto di senologia del CHPG, che dispone delle più avanzate attrezzature. Partecipano a questa campagna anche i centri di imaging di cittadini.

Per garantire il successo di questa campagna, il governo monegasco, in collaborazione con la gli enti di previdenza sociale del Principato, copriranno tutte le spese sostenute per gli esami, tra cui senza prescrizione medica. La diagnosi precoce del tumore al seno nelle donne, prima della comparsa di qualsiasi sintomo, è il modo migliore per migliorare la prognosi che, in queste condizioni e secondo i dati attuali, è favorevole nel 99% dei casi a 5 anni.

Per questo motivo, durante il mese di febbraio saranno messe in atto diverse azioni volte a incoraggiare lo screening del tumore al seno nel mese di ottobre in collaborazione con il Princess Grace Hospital e l'Associazione Nastro Rosa di Monaco.