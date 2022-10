Monaco: al via il progetto della tramoggia sulla Moyenne Corniche

Giovedì 6 ottobre, a Monaco, il Governo del Principato aderisce con favore all’iniziativa del Consiglio Metropolitano, sotto la presidenza di Estrosi, nella realizzazione di una tramoggia sulla Moyenne Corniche, di cui i due Stati discutono da diversi anni.

Tenendo in considerazione i problemi di flusso del traffico e di sicurezza, il sistema votato dal Consiglio metropolitano risulta essere essenziale in quanto l'uscita da Monaco è sempre più congestionata a causa delle decine di migliaia di persone che vi si recano ogni giorno per lavorare, mentre il Rainier III Tunnel è spesso chiuso al traffico per motivi di sicurezza legati alle normative vigenti.