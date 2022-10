Scarseggia il carburante, soprattutto la benzina, in molti distributori: file di auto nelle Alpi Marittime e nel Var

È stato un fine settimana problematico per molti automobilisti, costretti in Costa Azzurra e nel Var, a lunghe attese per poter fare il pieno alle proprie vetture.

La situazione si è aggravata soprattutto a causa del perdurare delle agitazioni sindacali che stanno bloccando il lavoro in alcune raffinerie, soprattutto in quelle che alimentano la rete della Total, leader francese del settore.

La necessità di assicurare il rifornimento ai veicoli di soccorso ed ai servizi sociali hanno indotto i Prefetti dei due Dipartimenti ad adottare provvedimenti specifici con l’accantonamento di determinate quantità di benzina e gasolio.

La paura di rimanere a secco ha poi fatto il resto: centinaia di automobilisti, che con ogni probabilità non necessitavano del pieno, si sono avviati ai distributori contribuendo ad allungare le file e, in molti casi, a provocare l’esaurimento del carburante, soprattutto della benzina verde.

Risultato molti distributori sono stati costretti contingentare il quantitativo di carburante, limitando la spesa a 35 euro .

I disagi non sono assolutamente dovuti a carenza di materia prima, né sono collegati alla guerra provocata dall’aggressione russa all’Ucraina, si è affrettato ad affermare il governo fr, ma esclusivamente a problemi connessi con gli scioperi. Nel fine settimana le autobotti sono state autorizzate a circolare in deroga ai blocchi festivi e questo ha contribuito ad alleviare qualche disagio.

La carenza, soprattutto, di benzina verde è da ricercarsi nelle cisterne che sono molto più piccole di quelle di gasolio col mercato che sta progressivamente abbandonando il diesel per privilegiare sistemi alternativi e la benzina.

gli inviti che il governo francese ha rivolto agli automobilisti vi è quello di verificare, controllando il tabellone dei prezzi che è esposto all’ingresso dei distributori se il carburante che si cerca è disponibile.

Se il costo al litro non compare vuol dire che è esaurito e quindi non bisogna mettersi in coda, perché si allunga solo l’attesa di chi, invece, è interessato a carburanti che sono disponibili.

Si appesantisce la vertenza sindacale: è in corso una trattativa, ma i lavoratori sono fermi sulla richiesta di aumenti salariali almeno del 7% per far fronte all’inflazione ed al calo di potere di acquisto dei salari.

Nessun problema, invece, nel Principato di Monaco: le cisterne sono piene e le pompe di benzina lavorano a pieno ritmo.