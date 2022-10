Torna domani l’appuntamento con gli scrittori nizzardi

Torna, domani martedì 11 ottobre, in collaborazione con l’Association des Editeurs Alpes-Côte d’Azur e l’Association des Libraires de Nice, l’appuntamento mensile alla biblioteca Raoul Mille con l’editoria e i libri.

Un martedì al mese, gli scrittori vengono a parlare di Nizza, della sua storia, del suo patrimonio, della sua letteratura e della sua cultura in un'atmosfera da caffè letterario.





Si tratta di un momento di condivisione e scambio tra il pubblico, gli scrittori locali e di approfondimento delle loro pubblicazioni.



L’incontro è fissato per martedì 11 ottobre 2022 alle ore 18 presso la biblioteca Raoul Mille: quattro autori presenteranno le loro ultime pubblicazioni.



Si tratta di





"Alain Biancheri, du Nu aux Mythes" di André Giordan - Éditions Ovadia

Dai primi inchiostri ai lavori attuali con ritagli di poster, passando per la sensualità dei nudi, la ricerca della perfezione è onnipresente… Sì, Alain Biancheri è appassionato! La sua passione per l'Arte, antica o attuale, è pari solo all'energia spesa per convincere il suo pubblico e trasmettergli il suo fervore.





"20 siècles d’art sacré dans les Alpes Méridionales" di Cercle Brea - Éditions Gilletta

Dall'antichità al 21° secolo, da Brea a Cocteau, Matisse, Picasso o Chagall, questo libro ci trasporta attraverso i capolavori del passato verso un'evoluzione che continua con artisti come Hugo Bogo, Jean-Pierre Augier o il famoso Goudgi che contribuiscono ad arricchire il tesoro inestimabile che le Alpi Marittime nascondono.





"Nasica. L’art de déranger" di Florence Canarelli - Éditions Baie des Anges

La monografia, scritta dalla giornalista Florence Canarelli, ha lo scopo di presentare questo grande artista della scena artistica nizzarda, la sua carriera, la sua evoluzione, la sua avventura pittorica... In molte delle sue opere, Nasica ci consegna un messaggio, all'inizio non sempre scontato, da qui un necessario desiderio di decifrare per comprendere e apprezzare meglio il suo lavoro.