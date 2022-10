Vence, “De la fourche à la fourchette…". L’alimentazione sotto la lente d’ingrandimento

Parlare di alimentazione, proprio quando questo indispensabile momento della nostra giornata si trova ad affrontare non uno, ma molti bivi. Ragionarne mentre:

Le malattie croniche legate alle diete ultra-elaborate si stanno diffondendo in modo vertiginoso: diabete di tipo 2, colesterolo, obesità diffusa, quasi pandemica;

Problemi di produzione e approvvigionamento alimentare, squilibri globali, la siccità e le minacce ambientali hanno un forte impatto sulle popolazioni e colpendo pesantemente i più fragili;

L'uguaglianza alimentare è sempre più complessa;

Agricoltori e produttori stanno lottando per vivere del loro lavoro;

Si moltiplicano le mense sperimentali.



Come agire, cosa fare?

Come cambiare la nostra dieta per proteggere la nostra salute e il nostro pianeta?

Meglio prevenire prima di curare?

Come riconnettersi con l'educazione alimentare nelle scuole pubbliche?

Come rispondere alle sfide individuali e collettive?

Come diventare un "mangiatore informato" e capire l'impatto delle nostre scelte alimentari.

Come riscoprire il piacere del gusto e un piatto di qualità?

Come rispondere a problemi individuali e collettivi?



A Vence, giovedì 13 ottobre 2022 , verrà affrontata la questione alimentare, ormai un vero tema sociale.

Alcuni esperti saranno coinvolti nel dibattito

Véronique Mondain Medico e infettivologo presso gli Ospedali di Nizza, ideatrice del “Jeudi vert " a scuola e in ospedale;

Medico e infettivologo presso gli Ospedali di Nizza, ideatrice del “Jeudi vert " a scuola e in ospedale; Lila Djeddi , ideatrice e animatrice di laboratori culinari, responsabile di cantinevagabonde.fr;

, ideatrice e animatrice di laboratori culinari, responsabile di cantinevagabonde.fr; Jean Stellitano Presidente del Secours Populaire 06, impegnato con aiuti alimentari di qualità;

Presidente del Secours Populaire 06, impegnato con aiuti alimentari di qualità; Nicolas Robert Fondatore dell'azienda Hysope, punta di diamante di una cucina biologica, a chilometri zero e senza sprechi.

L’appuntamento é a Vence, al Cinema – Casino in Avenue Henri Isnard, dalle ore 18 alle 20