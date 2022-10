Ligue 1: sorridono Monaco e Nizza. Il Lorient sorpassa il Marsiglia ed è secondo

I due impegni, campionato e coppe, hanno giocato qualche brutto scherzo alle due formazioni di vertice. Il Paris Saint Germain non è andato oltre al pareggio a Reims e il Marsiglia ha addirittura perso in casa contro l’ultima in classifica, l’Ajaccio, che grazie ai tre punti sorpassa il Brest.

Il Lorient, che non cessa di sorprendere, non solo va a vincere a Brest, ma ne approfitta pure per scavalcare il Marsiglia e conquistare un incredibile secondo posto in classifica.

Bella domenica per le due squadre della Costa Azzurra, il Monaco, che ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva sul campo del Montpellier, si conferma al quinto posto della graduatoria.

Il Nizza, assapora il gusto della vittoria all’Allianz Riviera superando il Troyes, anche se ha dovuto subire la rimonta degli avversari e tremare negli ultimi minuti.

Importante vittoria esterna, scacciacrisi, per lo Strasburgo a casa dell’Angers.

La sorpresa della giornata giunge comunque da Lille, dove il Lens esce sconfitto, mentre il Rennes continua la sua marcia verso le zone alte della classifica superando nettamente il Nantes. Il pareggio interno, infine, del Lione con il Tolosa é costato la panchina a Peter Bosz, al suo posto Laurent Blanc, già "mister" della nazionale francese.

I mondiali del Qatar con la lunga sospensione del torneo stanno creando un ingorgo: una partita ogni tre giorni con le Coppe Europee che si alterano alle gare di Ligue 1.

Da martedì a giovedì saranno di scena le tre Coppe continentali con il primo turno del girone di ritorno.

Champions League

Paris Saint Germain – Benfica – Martedì 11 ottobre 2022 ore 21 - Questa la classifica generale del girone H: Paris Saint Germain e Benfica 7, Juventus 3, Maccabi 0.

– Martedì 11 ottobre 2022 ore 21 - Questa la classifica generale del girone H: Paris Saint Germain e Benfica 7, Juventus 3, Maccabi 0. Sporting – Marsiglia – Mercoledì 12 ottobre 2022 ore 21. Questa la classifica generale: Sporting 4, Tottenham ed Eintracht 4, Marsiglia 3.



Europa League

Dinamo – Rennes – Giovedì 13 ottobre 2022 ore 18,45 – Questa la classifica generale del girone B: Fenerbahce e Rennes 7, Larnaca 3, Dinamo 0;

– Giovedì 13 ottobre 2022 ore 18,45 – Questa la classifica generale del girone B: Fenerbahce e Rennes 7, Larnaca 3, Dinamo 0; Nantes – Friburgo – Giovedì 13 ottobre ore 18,45 - Questa la classifica generale del girone G: Friburgo 9, Quarabag 6, Nantes 3, Olympiacos 0.

– Giovedì 13 ottobre ore 18,45 - Questa la classifica generale del girone G: Friburgo 9, Quarabag 6, Nantes 3, Olympiacos 0. Trabzonspor – Monaco – Giovedì 13 ottobre 2022 ore 21. Questa la classifica generale del girone H: Ferencvaros e Monaco 6, Trabzonspor e Stella Rossa: 3.



Conference League

Nizza - Slovacko – Giovedì 13 ottobre 2022 ore 21. Questa la classifica generale del girone D: Partizan e Nizza 5, Colonia e Slovacko 4.



Poi sarà la volta dell’ undicesima giornata del campionato che prenderà l’avvio venerdì 14 ottobre 2022 con un incontro importante per entrambe le squadre, anche se con obiettivi diversi: Strasburgo – Lille.

Due le gare in calendario sabato 15 ottobre 2022 : Lorient -Reims e Lens – Montpellier. Saranno impegnate due delle rivelazioni d’inizio torneo, mentre il Montpellier cercherà di dare un’aggiustata ad una classifica che sicuramente “non ride”.