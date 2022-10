Primo arresto nel caso Terra; annullato il passaporto di Do Kwon

L'offensiva del governo sudcoreano contro Terra continua: ieri ci sono stati diversi sviluppi, tra cui l'arresto di Yoo, direttore degli affari generali di Terra, e un avviso del ministero degli Esteri del Paese che annunciava l'invalidazione del passaporto del creatore di Terra, Do Kwon.

L'ufficio del procuratore del distretto meridionale di Seoul, Choi, ha confermato mercoledì l'arresto del direttore generale di Terra con l'accusa di violazione della legge sui mercati dei capitali, frode e negligenza, tra le altre accuse. Tuttavia, non sono stati resi noti la data e il luogo esatti dell'arresto.

Il primo arresto nel caso Terra

È noto, tuttavia, che Yoo è accusato di aver utilizzato bot di trading per gonfiare i prezzi e manipolare il mercato della criptovaluta Terra, che è crollata a maggio, causando perdite per circa 60 miliardi di dollari in uno scandalo che si è riverberato in tutto il mercato delle criptovalute.

Il 14 settembre i procuratori sudcoreani hanno emesso un mandato di arresto per Yoo e per il cofondatore e capo di Terraform Labs Kwon Do-hyung, o Do Kwon.

A proposito di Do Kwon, ieri si è appreso, tramite un avviso pubblico pubblicato sul sito del Ministero degli Esteri sudcoreano, che il passaporto del creatore di Terra's Do Kwon sarà invalidato, in conformità con una decisione del governo del mese scorso.

Invalidazione del passaporto di Do Kwon

Il governo ha dichiarato che l'avviso è stato reso pubblico a causa dell'"impossibilità di emettere" l'ordine di restituzione del passaporto di Do Kwon.

"Il nostro Ministero desidera inviarvi un 'Avviso di ordine di restituzione del passaporto' per posta raccomandata", si leggeva nell'avviso. "... vi informiamo che la validità dei vostri passaporti sarà invalidata e annullata amministrativamente", si legge nell'avviso, indirizzato direttamente all'interessato. Per scambiare Terra Classic clicca qui e scopri di più.

Ciò significa che se si trova ancora in Corea del Sud, cosa che sembra improbabile, Do Kwon non potrà lasciare il Paese. Se attualmente si trova all'estero, la sua situazione diventerà rapidamente illegale e non potrà lasciare il Paese senza far scattare l'allarme.

La presa sul fondatore di Terra si stringe

Vale la pena di notare che questa notizia arriva poco dopo l'annuncio del congelamento di quasi 40 milioni di dollari di beni in criptovaluta legati a Kwon, che si dice fossero detenuti su piattaforme di scambio di criptovaluta. A dir poco, il cappio si sta stringendo su Do Kwon, sebbene egli abbia negato su Twitter che i fondi appartengano a lui.

Va inoltre notato che il 25 settembre l'Interpol ha emesso un "red notice" (avviso rosso) ai danni di Do Kwon, facendo sapere alle forze dell'ordine di tutto il mondo di trovare e detenere il fondatore di Terra, ma egli rimane ufficialmente a piede libero, uno status che ha negato su Twitter dopo la pubblicazione dell'avviso rosso.

Ha twittato che non stava facendo alcuno sforzo per nascondersi e che stava scrivendo codice nel suo salotto, ma non si è spinto fino a rivelare dove si trovasse...

Qual è lo stato di Terra Classic (LUNC)?

Per quanto riguarda la quotazione di Terra Classic (LUNC), la criptovaluta nata dalle ceneri di Terra (LUNA) e guidata da coloro che vogliono perseverare nel progetto, e giovedì ha registrato un calo per il 4ᵉ giorno consecutivo.

Attualmente a 0,0002950 dollari, mostra una perdita del 50% dal massimo dell'8 settembre di 0,0005930 dollari. Tuttavia, il suo valore è ancora 3 volte superiore a quello di fine estate e l'analisi tecnica non esclude un ritorno al rialzo.

D'altra parte, una rottura del LUNC al di sotto di 0,0002500 dollari sarebbe un importante segnale ribassista che dovrebbe incoraggiare ulteriormente una posizione corta sul Terra Classic.