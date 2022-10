Nizza: potenziata, da oggi, la rete pubblica di trasporto. Il Prefetto raziona i carburanti, non più di 30 litri!

La carenza di carburanti e le prime "frizioni" in alcuni distributori hanno indotto il Prefetto delle Alpi Marittime ad adottare dei provvedimenti che entrano immediatamente in vigore.

Queste i più importanti :

Razionamento della vendita di gasolio, benzina e gpl: non più di 30 litri per i veicoli leggeri e 120 per quelli pesanti.

della vendita di gasolio, benzina e gpl: non più di 30 litri per i veicoli leggeri e 120 per quelli pesanti. Divieto di vendita dei carburanti in contenitori da asporto e divieto di trasporto sui veicoli.

di vendita dei carburanti in contenitori da asporto e divieto di trasporto sui veicoli. Indivuazione di alcuni distributori che potranno solo approvvigionare i veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità.

A Nizza la situazione é particolarmentre problematica per l'alto numero di persone che, per diverse ragioni, accedono alla città.

Così Christian Estrosi: “Di fronte alla situazione e al comportamento di coloro che aggiungono crisi a crisi e penalizzano gli abitanti della Métropole e i lavoratori che hanno bisogno del loro veicolo, compresi i servizi di emergenza e le professioni mediche, ho provveduto a far dispiegare un dispositivo che, a partire da mercoledì mattina, aumenterà la frequenza dei nostri trasporti pubblici nelle ore di punta.”



Il servizio di Ligne d’Azur dispone di riserve di carburante sufficiente per rafforzare l'offerta sulla rete e dal comune di Nizza giunge l’invito ad utilizzare le strutture di parcheggio d’interscambio (parkings-relais) situate a tutti gli ingressi di Nizza e a Cagnes-sur-Mer.

Dal comune giunge anche il sostegno ai taxi e in particolare ai taxi di Nizza, che “svolgono anche compiti essenziali trasportando un numero molto elevato di pazienti negli ospedali e che non sono considerati prioritari”.

Un potenziamento eccezionale alla rete pubblica di trasporto sarà allestito da mercoledì 12 ottobre a venerdì 14 ottobre dalle 7 alle 19 sulla linea 2 del tram e sulle linee di autobus 5, 6, 7, 8 e 9.

Per ciascuna di queste linee, verrà utilizzato un autobus aggiuntivo, aumentando così le rotazioni e le capacità di posti a sedere di un ulteriore 10%.

Rafforzata, con convogli aggiuntivi, le linee di tram 2 e 3, mentre la linea 1 è già operativa alla sua capacità massima.

Le misure messe in atto saranno in ogni caso adeguate in base all'evoluzione della crisi.