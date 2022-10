Le prevendite (o presale) sono spesso il momento migliore per partecipare a interessanti progetti crypto. Le prevendite pubbliche o private offrono la possibilità di investire in un progetto al prezzo più basso prima dell’effettiva quotazione su exchange centralizzati o decentralizzati.

Di solito un progetto si serve della prevendita come raccolta di fondi in fase seed per avere una stima della presa che potrebbe avere sul suo pubblico di riferimento. Purtroppo, però, molti progetti hanno iniziato a fare cattivo uso delle prevendite, promettendo miracoli per raccogliere capitali e poi non hanno offerto nulla in cambio. Tuttavia, ci sono ancora dei progetti su cui vale la pena investire, come nel caso di The Impact Project (IMPT) e di altri che vedremo di seguito.

Le 4 Migliori Prevendite Crypto del 2022

IMPT – Una piattaforma che permette di compensare con facilità le emissioni di carbonio WeSendit – Un protocollo per il trasferimento file che punta al Web3 EstateX – Una piattaforma per facilitare la multiproprietà di immobili Memeland – La tanto attesa collezione NFT di 9GAG

Analisi delle 4 migliori prevendite crypto del 2022

1. IMPT

Se ti sei mai chiesto come fare la tua parte per la tutela dell’ambiente e per compensare le tue emissioni di carbonio, allora IMPT fa per te. Ora che sono in crescita le preoccupazioni legate al surriscaldamento globale e il cambiamento climatico, IMPT è riuscita a creare una piattaforma che mostra al mondo come la tecnologia blockchain possa essere usata per generare beneficio per tutto il pianeta.

IMPT è un ecosistema che collega brand attivi sul piano dell’ecosostenibilità con le attività e le persone che cercano di ridurre la propria impronta ecologica facilitando l’acquisto di crediti di carbonio.

L’intero sistema è pensato per raggiungere quelle persone e aziende che vogliono compensare le proprie emissioni in maniera sicura, offrendo loro l’opportunità di impattare positivamente sull’ambiente.

Se già non lo sapessi, i crediti di carbonio sono dei titoli che rappresentano le emissioni di carbonio eliminate dall’atmosfera. Ogni credito di carbonio rappresenta l’eliminazione di una tonnellata di diossido di carbonio emesso nell’aria, e serve come titolo a garanzia di questo azzeramento.

Per legge, le grandi imprese sono tenute a comprare questi crediti di carbonio per compensare le emissioni derivate dalla produzione industriale, i mezzi di lavoro e i viaggi.

Sfortunatamente, oggi il mercato dei crediti di carbonio è frammentato e complesso, cosa che fa da barriera all’ingresso da parte di imprese e singoli cittadini. Tuttavia, la missione IMPT è cambiare questo stato di cose rendendo il processo della compensazione delle emissioni di carbonio alla portata delle singole persone.

Il Carbon Marketplace di IMPT permette agli utenti di comprare, vendere e riscattare i propri crediti di carbonio in maniera semplice. Dato che l’intero processo si svolge su blockchain può puntare alla massima trasparenza e previene il rischio di frodi legate ai crediti di carbonio e al conteggio doppio.

Una delle funzioni più interessanti della piattaforma riguarda la possibilità di ottenere crediti di carbonio semplicemente facendo shopping. Infatti, è possibile farlo attraverso la piattaforma per gli acquisti su IMPT, in collaborazione con brand noti in tutto il mondo. Ogni brand si impegna a designare una percentuale dei proventi a sostegno di progetti in favore dell’ambiente.

Ogni volta che qualcosa viene venduto attraverso la piattaforma di vendita, il margine sulle vendite è trattenuto in forma di IMPT nell’account dell’utente fino a quando non si raggiunge una somma sufficiente all’acquisto di un credito di carbonio.

I crediti di carbonio vengono quindi convertiti da IMPT e tokenizzati come NFT, che assicurano completa trasparenza e tracciabilità. Quando poi un utente desidera riscattare il proprio credito di carbonio l’NFT viene inviato a un indirizzo di burning e semplicemente smette di esistere.

L’idea del team è di premiare gli utenti che decidono di distruggere l’NFT associato al credito di carbonio con un nuovo NFT da collezione realizzato da degli artisti che così può rappresentare un simbolo di coscienza ambientalista di per sé.

IMPT realizzerà una piattaforma social con l’intento di incentivare le persone e le imprese a diventare sempre più attive nella tutela dell’ambiente. Fisseranno il primo punteggio su scala globale che permetta di stimare l’impatto di ciascuno in termini di contenimento dell’impronta ecologica. Il social aiuterà gli utenti a tenere traccia del proprio impatto, ognuno riceverà un punteggio in base alla propria capacità di contrastare le emissioni.

Se te lo stessi chiedendo, IMPT è una compagnia a emissioni zero costruita sul network di Ethereum, che di recente è passato alla PoS riducendo il proprio consumo energetico di oltre il 99,95%.

Il progetto è adesso in piena fase di prevendita che è iniziata lo scorso 3 ottobre e ha già ottenuto importanti risultati. Con successo si è conclusa la fase “Early Adopter” con la vendita di 90 milioni di token in poche settimane, e adesso è attiva la fase “Presale 1”, che durerà fino al 25 novembre o alla completa vendita dei token stanziati, per poi passare alla “Presale 2” e “Presale 3”.

Durante la Presale 1, sono 600 milioni i token in offerta a 0,018$, con la Presale 2 saranno 660 milioni di token a 0,023$, mentre in Presale 3, 540 milioni di token saranno disponibili a 0,028$. La vendita pubblica sarà poi disponibile una volta terminata la terza fase della prevedita o al più tardi a febbraio del prossimo anno.

2. WeSendit

WeSendit è una soluzione decentralizzata per la condivisione di file e il cloud storage. La compagnia è attiva nel settore del file-sharing già da quasi dieci anni ed è pronta a portare i propri 3,5 milioni di utenti nell’era del Web3 grazie al lancio del loro nuovo token.

Lanciato nel 2013, WeSendIt ha offerto i propri servizi a brand rinomati, compresi Red Bull, Nike, Disney e Facebook. Già prima del lancio del servizio decentralizzato, la piattaforma conta su oltre 3,5 milioni di utenti in oltre 150 paesi.

Oggi la compagnia è pronta a lanciare il protocollo decentralizzato e ospiterà la prevendita dei propri token WESENDIT (WSI) che offrono utility all’interno del proprio ecosistema di file-sharing. I possessori che pagano per ottenere i servizi di WeSendIt usando WSI riceveranno uno sconto del 60% per l’invio dei propri file.

Il punto di forza di WeSendIt è garantire la massima privacy nel trasferimento dati. Il loro servizio è in grado di prevenire qualsiasi forma di perdita di dati personali o che siano venduti a terze parti. Inoltre, tutti i dati trasferiti attraverso il network decentralizzato sono criptati per tutelare la privacy di emittente e ricevente.

Il token WESENDIT (WSI) sarà lanciato sul network BEP-20 con una fornitura iniziale di 37,5 milioni di WSI.

Si è già conclusa la fase seed di raccolta di capitali per il token, venduto a 0,011$, e attualmente è in corso la vendita privata di WSI a 0,017$. Dopo la vendita privata, WSI sarà poi disponibile in prevendita e venduto al prezzo di 0,032$ per token.

Dopo il lancio pubblico, WeSendIt attiverà lo Staking Program che offre interessi fino al 200% annui per gli staker. Il tasso di interesse è garantito dalla presenza di commissioni sulle transazioni sul network all’1,5%.

In assoluto è entusiasmante vedere come una compagnia già strutturata faccia il proprio ingresso nel Web3 decidendo di lanciare il proprio token. La prevendita è prevista per novembre, cosa che si traduce in un perfetto tempismo per partecipare.

3. EstateX

EstateX si propone di rivoluzionare completamente il futuro degli investimenti immobiliari grazie alla proprietà frazionata degli immobili per rendere accessibile questo settore a una platea sempre più ampia.

Uno degli obiettivi principali è permettere ai singoli individui di iniziare il proprio viaggio nel mondo dell’investimento immobiliare a partire da 100$, cioè acquistando una frazione delle quote di proprietà di un vero e proprio immobile.

Una delle principali funzionalità di investimento immobiliare offerta da EstateX è che non serve verifica sul credito per diventare investitore. Inoltre, non servono depositi di grosso importo a garanzia per partecipare all’investimento né si deve contrarre un mutuo.

Un altro obiettivo di EstateX è formare la nuova generazione di investitori offrendo gli strumenti e la conoscenza per non sentirsi tagliati fuori da queste opportunità di crescita.

Quando un utente acquista una frazione della quota di proprietà ottiene il diritto di percepire un reddito passivo derivato dai dividendi e pagato in $ESX. Dato che l’ecosistema è costruito su blockchain tutto il processo è assolutamente trasparente.

La prevendita inizierà nei prossimi mesi ma devi registrati alla whitelist in anticipo se hai intenzione di partecipare. Il team rilascerà periodicamente dei token ai membri della whitelist per permettere loro di acquisire pacchetti di $ESX.

La metà dei fondi generati dalla prevendita di $ESX sarà inviata direttamente al fondo d’investimento della piattaforma per permettere l’acquisto del primo lotto di immobili di EstateX per alimentare il proprio ecosistema.

Per aggiungere ulteriori elementi di utility, i token $ESX possono essere messi in staking e così fruttare ulteriori rendite ai possessori.

4. Memeland

Memeland è il tanto atteso progetto sul metaverso ideato da 9GAG. Sono davvero tanti gli appassionati in attesa del lancio di Memeland e della collezione NFT Captains, dato che 9GAG conta su una base di utenti di oltre 200 milioni di utenti sulla propria piattaforma. 9GAG è un famoso sito di meme lanciato nel 2008.

La collezione Captains NFT sarà composta da 9.999 pezzi, dotati di utility PFP, cioè possono essere usati come foto profilo, che permettono l’accesso al club riservato ai membri per assistere a eventi dal vivo organizzati da 9GAG. Inoltre i possessori degli NFT Captain potranno mettere in stake i propri token per produrre token MEME, gli utility token che alimentano Memeland.

Inoltre, i possessori degli NFT avranno accesso esclusivo al marketplace NFT e a tutte le funzionalità che verranno sbloccate per Memeland e 9GAG.

Gli investitori sono sempre più interessati al metaverso Memeland. Il progetto è supportato da alcuni dei maggiori fondi d’investimento in questo settore, a partire da First Round Capital, Freestyle Capital, True Ventures e Y Combinator.

Grazie a una così ampia base di utenti e al supporto di importanti investitori, mettere le mani su uno di questi NFT della collezione Captain potrebbe essere il modo migliore per far parte del metaverso.

Conclusioni

Tutti i progetti di cui abbiamo parlato offrono fantastiche opportunità per partecipare a investimenti con alto potenziale di crescita e quindi di fruttare alti ritorni specie se si decide di partecipare alle primissime fasi di prevendita.

Riteniamo che la migliore prevendita su cui investire oggi sia IMPT. La ragione principale è il grande interesse che circonda temi legati alle emissioni di carbonio oggi sempre più spesso in agenda sociopolitica, inoltre IMPT è già pronto per diventare il progetto crypto di punta per affrontare questo tipo di sfide.

