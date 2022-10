Nizza, è il momento della Castagnada! Una festa popolare nel verde

La città di Nizza festeggia “la Castagnada!” e lo fa con iniziative destinate a durare un intero mese ed a spostarsi nei territori cittadini.

L’avvio sarà dato, sabato 15 ottobre 2022, dal Parc Carol de Roumanie , una splendida area verde non distante dalla Promenade des Anglais che merita di essere conosciuta per il verde e le tante piante che sono presenti.

La Festa della Castagna vuole essere una Festa di famiglia che celebra l'autunno attraverso la Castagnada. Un appuntamento che scalda i cuori con degustazioni di castagne e intrattenimento per grandi e piccini.



In programma sabato 15 ottobre 2022 dalle 11 alle 16: intrattenimento musicale, strutture gonfiabili, stand di giochi tradizionali, caldarroste e ristorazione in loco.



Questo il calendario delle Castagnade

Sabato 15 ottobre 2022 dalle 11 alle 16, Parc Carol de Roumanie a Fabron,

Sabato 22 ottobre 2022 dalle 11 alle 16, giardino di Place Arson,

Domenica 30 ottobre 2022 dalle 11 alle 16, Parc du Ray,

Sabato 12 novembre 2022 dalle 11 alle 16, Place Francis Lai a Saint Pierre de Féric,

Mercoledì 16 novembre 2022 dalle 11 alle 16, giardino Louis Pin a Pasteur.