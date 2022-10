Spazio alla tradizione: sabato a Nizza “tornano i pastori” dalle montagne

Vera vetrina del territorio, Le Goût de Nice organizza sabato 15 ottobre la Fête de la Transhumance con il ritorno dei pastori dalle “terre alte”.

La proposta è quella di recarsi nel negozio che commercializza esclusivamente prodotti della città metropolitana per scoprire questa tradizione che caratterizza le montagne che fanno da corona a Nizza.

L’appuntamento è al Goût de Nice sabato 15 ottobre dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18 con questo programma:

Presenza di animali da fattoria (pecore, agnelli, oche, asini);

Laboratori didattici sul mondo delle api;

Presenza di un alveare interattivo;

Intrattenimento musicale;

Degustazioni;

Photobooth.

Vetrina dei prodotti locali e del lavoro di uomini e donne impegnati per la qualità, nel rispetto della propria terra e nell'amore per il proprio territorio, Le Goût de Nice è uno strumento promozionale per scoprire la diversità delle attività.

Le Goût de Nice si trova in Boulevard Jean Jaures 34 di fronte alla Promenade du Paillon. Fermata « cathédrale » del tram linea 1.