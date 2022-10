Nizza, intenso fine settimana all’insegna delle Giornate Napoleoniche

Da oggi, venerdì 14 ottobre a domenica 16 ottobre 2022, tornano a Nizza le “Giornate imperiali” che quest’anno avranno quale tema “Les Empires et l’Egypte”. Sarà presente Alaa Youssef, Ambasciatore d'Egitto in Francia

Nizza, Città Imperiale, vide nel 1796 la partenza per la gloria di Bonaparte per la campagna d'Italia. Da allora, Nizza ha continuato a vivere al ritmo degli Imperi, un'eredità che ha portato l'UNESCO a iscrivere il patrimonio di Nizza nella sua prestigiosa lista come città della stazione invernale della Riviera, grazie in particolare all'azione di Napoleone III.

Le iniziative si svolgeranno in quattro luoghi della città : Musée Masséna, Centre Universitaire Méditerranéen, Cinémathèque de Nice e Quai Napoléon Ier

Sono previste proiezioni-dibattiti, tavole rotonde, letture, spettacoli, concerti e mostre. Questo il programma .



Venerdì, 14 Ottobre 2022

Museo Masséna

Ore 19 - Lancio delle Giornate Imperiali di Gaël Nofri

Ore 20 - Concerto del Trio des Fées con interpretazione delle più grandi arie d'opera composte sotto gli Imperi.



Sabato, 15 Ottobre 2022

Museo Masséna

Ore 10-12 e 13-15,30 - Animazioni e laboratori per bambini sul contributo della campagna egiziana del generale Bonaparte a favore delle arti decorative e la ricerca scientifica. Un laboratorio dedicato al lavoro di Champollion sarà proposto anche ai bambini.

Ore 10,30, 11,15, 14 e 15 - Introduzione alle danze del Secondo Impero nel Grande Salone. Animazioni realizzate da Le Quadrille Phocéen.

Ore 11 e 15 - Animazioni sul tema della perforazione del Canale di Suez e sulla sua inaugurazione nel 1869. Il Delegato alla Memoria Napoleonica tornerà su questa impresa tecnica, finanziaria, diplomatica e umana voluta da Napoleone III ed Eugenia.

Ore 10, 11,30, 13,30, 15,30, 16,30 - Informazioni sulle mode del 1799 e del 1869 con diverse sfilate. Animazioni realizzate da L'Histoire Retrouvée

Ore 10- 12 e 13 -16,30 - Dimostrazioni militari con particolare attenzione ai soldati di Bonaparte durante la campagna d'Egitto. Animazioni realizzate dal 5° Léger e Les Tambours de l'Odyssée.

Centre Universitaire Méditerranéen

Ore 14 - Conferenza "Il mito del Canale di Suez tra Bonaparte e Napoleone III" di Ahmed Youssef, storico, giornalista, scrittore, direttore del CEMO (Centro studi sul Medio Oriente) di Parigi e membro dell'Istituto d'Egitto.

Ore 15 - Tavola rotonda "Bonaparte e l'Egitto" moderata da Patrice Zehr, giornalista.

Relatori: Jean Tulard, storico, professore emerito alla Sorbona, membro dell'Istituto, David Chanteranne, storico, caporedattore della Revue du Souvenir Napoléonien, Arthur Chevallier, scrittore, storico ed editore, François Houdecek, storico e scrittore, Marin Menzin, storico

Ore 16,30 - Tavola rotonda "Il Secondo Impero e l'Egitto" moderata da Patrice Zehr, giornalista. Relatori: Robert Solé, storico, giornalista, scrittore, Maxime Michelet, storico e Alexandre Gourdon, storico e scrittore



Domenica, 16 Ottobre 2022

Museo Masséna

Ore 10-12 - Animazioni e laboratori per bambini sul contributo della campagna egiziana del generale Bonaparte a favore delle arti decorative e la ricerca scientifica. Un laboratorio dedicato al lavoro di Champollion sarà proposto anche ai bambini

Ore 10,30 e ore 11,15 - Introduzione alle danze del Secondo Impero nel grande Salone. Animazioni realizzate da Le Quadrille Phocéen.

Ore 11 - Animazioni sul tema della perforazione del Canale di Suez e sulla sua inaugurazione nel 1869. Il Delegato alla Memoria Napoleonica tornerà su questa impresa tecnica, finanziaria, diplomatica e umana voluta da Napoleone III ed Eugenia.

Ore 10, 11,30 e 13 - Informazioni sulle mode del 1799 e del 1869 con diverse sfilate. Animazioni realizzate da L'Histoire Retrouvée.

Ore 10 -12 - Dimostrazioni militari con particolare attenzione ai soldati di Bonaparte durante la campagna d'Egitto. Animazioni realizzate dal 5° Léger.



Quai Napoleone I

Ore 11 - Passeggiata musicale da Quai Napoléon I all'Hôtel de Ville. Presenza della Banda Comunale dei Vigili del Fuoco, accompagnati da rievocatori in uniformi d'epoca (l'Imperatore e il suo Staff, truppe de la Garde e de la Ligne, membri civili e militari della Corte Imperiale).

Cinémathèque de Nice





Ore 14 - Proiezione-dibattito del documentario " Ferdinand de Lesseps. La vision d’un nouveau monde " di Adyl Abdelhafidi, preceduto da una presentazione di Gaël Nofri, storico e Adjoint au Maire di Nizza.



Centre Universitaire Méditerranéen





Ore 16 - Spettacolo " Le Vol de l’Aigle ". Evocazione storica e musicale, creazione della Souvenir napoléonien de Nice et des Alpes-Maritimes, è stata proposta per la prima volta a Golfe Juan il 1 ° marzo 2014 e poi sulla Route Napoléon, a Saint-Vallier-de-Thiey, il 14 marzo 2015, nell'ambito della commemorazione del Bicentenario 1815-2015 e alla Prefettura delle Alpi Marittime il 4 marzo 2018.