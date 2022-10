Dove trovare i funghi: un posto sicuro, nemmeno troppo distante dal mare (Foto)

Non piove, i boschi sono secchi, ma al mercato di Cours Saleya, a Nizza, è il momento dei funghi.



Se ne vedono tantissimi, sulle bancarelle, ottimamente disposti, trattati come merce rara e preziosa. Con tanto di bandierina tricolore che assicura la provenienza francese dei porcini e delle altre specie.



I prezzi si aggirano (per quelli belli) sui 40 il chilo per i porcini, un po’ meno le altre specie. Vi sono anche quelli secchi, con prezzi un po’ meno alti, ma sempre alti rispetto alle cifre alle quali eravamo abituati.





Il profumo dei funghi costituisce un forte richiamo. Del resto acquistarli è forse l’unica maniera per poterli gustare: quest’anno buona parte dei cercatori di funghi hanno dovuto alzare bandiera bianca.



La siccità ha fatto sentire i suoi effetti e in Costa Azzurra e sulle montagne dell’arrière pays sono mesi che non piove, solo qualche temporale, ma nulla di più.





Per trovare i funghi conviene recarsi in Cours Saleya o nei tanti negozi e supermercati che li propongono, con tanto di bandierina tricolore.



Funghi francesi, dunque…almeno si spera!