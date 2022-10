Influenza stagionale: tra forti timori inizia oggi la campagna vaccinale in Francia

Inizia oggi la campagna vaccinale per la prevenzione dell’influenza stagionale: la “grippe” causa ogni anno, in Francia, almeno 10 mila morti e colpisce fino a sei milioni di persone.

Per la stagione invernale 2022/2023 le preoccupazioni dei virologi e delle autorità sanitarie sono alte, si teme una forte ondata , magari anche abbinata con l’ottava ondata del Covid.

Sono tanti gli indizi che provocano il pessimismo: i dati che giungono dall’emisfero meridionale dove l’influenza è dilagata in modo particolarmente sostenuto, alla convinzione che, dopo due anni di utilizzo della mascherina, con la “grippe” quasi sparita, l’organismo possa essere molto più ricettivo al virus e che l’epidemia possa dilagare.

Di qui un intervento molto deciso dell’autorità sanitaria francese per spingere le persone, soprattutto quelle con più di 65 anni o affette da patologie croniche, obese o che frequentano, per lavoro, molte persone o sono a contatto con i bambini, a vaccinarsi.

Per gli ultra sessantacinquenni o gli affetti da patologie, la campagna vaccinale (gratuita) inizia oggi e fino al 15 novembre sarà loro riservata, proprio per curare al massimo la sua diffusione e raggiungere almeno la barriera del 75%.

Poi toccherà a tutti gli altri, sotto forma volontaria ed a pagamento: il costo del vaccino varia da 6 a 10 euro e si può acquistare in farmacia dove viene anche inoculato.

Contemporaneamente si potrà anche essere sottoposti alla quarta vaccinazione contro il Covid, con un vaccino rinnovato e adeguato alla variante Omicron.

I sanitari assicurano che non si corre alcun rischio ad essere sottoposti a doppia vaccinazione: le iniezioni saranno due, separate ed una per braccio.

Si corre, invece, sostengono i virologi un grave rischio a non farsi sottoporre a vaccinazione: soprattutto le persone più anziane o fragili potrebbero essere colpite da due sindromi contemporaneamente (grippe e covid 19) con rischi altissimi, sia di ospedalizzazione, sia di esito infausto.



Il monito giunge dall'epidemiologo Jean-Daniel Lelièvre, capo dipartimento di malattie infettive dell'ospedale Henri-Mondor di Créteil: "Ci sono state pochissime vaccinazioni contro l’influenza negli anni precedenti. Quindi l'immunità tende a diminuire nella popolazione generale. Usiamo molto meno la mascherina, prestiamo meno attenzione. E poi, se guardiamo un po' cosa sta succedendo nell'emisfero sud, colpito da l'influenza prima dell'emisfero settentrionale, vediamo che le forme sono più gravi".

La strada pare obbligata: quella di vaccinarsi, contro la grippe e, per la quarta volta, contro il Covid.