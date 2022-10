“Mediterraneo”, la nuova vita della Halle della Gare du Sud a Nizza inizia in primavera

La Halle della Gare du Sud, il grande padiglione “gourmand” posto alle spalle del mercato di Liberation che doveva essere uno dei punti di richiamo della città e che invece langue, ormai abbandonato dai commerci, vede finalmente una luce in fondo al tunnel.

Dopo le difficoltà della società Urban Renaissance Développement, l’uscita dal tunnel è prevista per la prossima primavera quando l’ex stazione ferroviaria tornerà ad essere un luogo di convivialità, accessibile a tutti, nel cuore del quartiere Liberation.

Le difficoltà che hanno portato all’annullamento del vecchio contratto non sono da attribuirsi al solo Covid 19 ed alle chiusure amministrative legate al confinamento, ma anche al comportamento di alcuni titolari di locazioni commerciali che non hanno mai pagato i loro affitti, oltre a problematiche oggettive emerse quali l’eccessivo caldo in estate e il freddo in inverno riscontrati all’interno della struttura.

Ora si volta pagina: è stato dato il via al progetto proposto dal gruppo che fa capo a Renato Iera: un’impresa ben nota a gente di Nizza dove detiene i marchi IT, con Italian Trattoria, già presente alla Gare du Sud e che funziona notevolmente bene, IT Villagio e Strada.

I marchi del gruppo Iera hanno registrato un fatturato di 42 milioni di euro nel 2021 (nonostante quasi 6 mesi di chiusure amministrative legate al Covid) e, per il 2022, sono previsti 107 milioni.

Escludendo i franchising, il gruppo IT France e le sue controllate hanno raggiunto un fatturato di 24 milioni di euro nel 2021 e prevedono un fatturato di 62 milioni di euro per il 2022.