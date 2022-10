Oasis for Peace propone la nuova stagione di eventi a Monaco

Dopo la pausa estiva e come sempre con il Patrocinio dell’ambasciata d’Italia a MONACO, riprendono gli eventi dell’odp-TRIF, OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO TRANSFRONTALIERO DELLA RIVIERA ITALIANA E FRANCESE RIO TERMINI - FIUME VAR – OBSERVATOIRE DU PAYSAGE TRANSFRONTALIER DE LA RIVIERA ITALIENNE ET FRANÇAISE RIO TERMINI - FLEUVE VAR, Associazione di Diritto Monegasco.

L’evento di apertura della stagione Autunno-Inverno si svolgerà nell’auditorium dell’agora, Maison Diocésaine de Monaco, 18 Rue Bellevue, alle ore 18,00 di giovedì 27 ottobre 2022, e vedrà il saluto ai partecipanti di S. E. Giulio ALAIMO, Ambasciatore della Repubblica Italiana presso il Principato e Presidente d’Onore dell’odp-TRIF.

Il nuovo appuntamento è dedicato alla meritoria attività benefica di OASIS FOR PEACE di Monaco, OFP, e vedrà la narrazione del puntuale lavoro di questa Associazione monegasca per il recupero dei giovani, secondo il racconto che ne farà il suo Presidente Alessandro DALMASSO con la preziosa collaborazione di una squadra di eccellenza composta da personaggi di grande spessore e preparazione, che conduranno l’uditorio in un viaggio che partendo dall’america Latina, in particolare dalla Colombia, giunge fino alle nostre Riviere per poi riflettersi nuovamente, ma con quali benefici!, in Sud America.

OFP ( oasisforpeacemonaco.org ) è stata fondata a Monaco da Alessandro DALMASSO e Sylva COSULICH DALMASSO insieme a Padre Rito Julio ALVAREZ.

È una ONG e promuove progetti a favore delle persone e delle comunità in difficoltà nei paesi e luoghi difficili ed i profitti di questi progetti vengono poi reinvestiti nelle comunità stesse del territorio. Questo modello garantisce la crescita e la formazione di una nuova generazione di futuri leader della pace, con una visione tecnologica ed ecologica basata sul rispetto dei diritti umani e sulla protezione dell'ambiente.

Si tratta di un modello di sviluppo integrato che si basa sul concetto "Trade not Aid" (Aiuto attraverso il Lavoro) che intende quindi creare iniziative concrete, in collaborazione con le comunità locali, al fine di promuovere attività imprenditoriali in aree critiche caratterizzate da alti livelli di precarietà e povertà.

La sua missione è difendere i diritti umani, in particolare di minori e giovani, offrendo alternative concrete al disagio o allo sfruttamento e sviluppando una cultura di pace e di crescita sostenibile.

Il suo progetto principale è legato alla Fondazione colombiana "OASIS DE AMOR Y PAZ" (FOAP) situata nella regione di Norte de Santander, una regione caratterizzata da un alto livello di insicurezza a causa dei problemi legati alla produzione di coca.

La FOAP ha creato un Centro di Educazione e Formazione alla Pace, che offre un'alternativa concreta a bambini, adolescenti e giovani sfruttati nelle piantagioni di coca (narcos) o vittime di guerriglia locale (guérillas) in una grande struttura a loro destinata.

L’intervento di OFP ha permesso la creazione di un marchio di caffè di qualità dal nome "OASIS CAFÉ" prodotto nei territori della Fondazione e nelle zone limitrofe consentendo l'inserimento professionale di molti giovani.

Il ricavato è devoluto alla fondazione " OASIS DE AMOR Y PAZ " e ai produttori locali, al fine di garantire una migliore qualità della vita delle persone coinvolte in un percorso di dignità, di prosperità e di pace.

Riassumendo il progetto OASIS CAFÉ nasce dall'ambizione:

di sostituire con la produzione del proprio caffè le terre di produzione della coca.

di produrre caffè gourmet di qualità superiore, ma a condizioni di prezzo competitive.

di mantenere una politica di acquisto delle materie prime che garantisca il giusto prezzo ai produttori locali ed a tutta la filiera produttiva associata al suo progetto.

di attenzione ai metodi di produzione a tutela del territorio e dell'ecosistema.

di un principio di economia diretta, circolare, virtuosa e solidale come alternativa all'economia speculativa che ha saputo generare povertà e disuguaglianza.

del principio che tutti i guadagni siano trasferiti a favore della fondazione sorella " OASIS DE AMOR Y PAZ " fondata da Padre Rito ALVAREZ in Colombia per sostenere i giovani sottratti alla guerriglia ed ai narcos in un percorso di protezione, istruzione, dignità e pace.

Tutto questo uscirà con molta coinvolgente semplicità dal racconto appassionato che Alessandro DALMASSO e Padre Rito ALVAREZ, con il supporto di due preziosi Maestri Torrefattori che operano nella struttura tecnica in Ventimiglia, Fulvio MANUELLO e Massimo FANNI, ci terranno nell’Auditorium-gioiello dell’AGORA, gentilmente concesso da S.E. l’Arcivescovo di Monaco, coordinati da Giovanni de CHIARA, Segretario agli Eventi di OdP-TRIF. Con il prezioso risultato, per noi come sicuramente per tutti gli intervenuti, di consentirci di collegare idealmente il nostro territorio di osservazione alle terre colombiane che dalla coca dei Narcos sono recuperate al caffè di OFP.