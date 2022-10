Per un autunno all’insegna della bellezza e del benessere le Thermes Marins Monte-Carlo collaborano con i più grandi nomi del settore

Con centocinquant’anni di esperienza nel campo della salute e del benessere, le Thermes Marins Monte-Carlo inaugurano una nuova arte di cura di sé. Inventore del concetto di “taglio invisibile”, Rossano Ferretti ha rivoluzionato i trattamenti di lusso per capelli del Ventunesimo secolo puntando sulla qualità artigianale e

diventando uno dei marchi di prodotti per la cura dei capelli più ambiti del mondo. Le Thermes Marins Monte- Carlo e Rossano Ferretti condividono l’importanza del benessere personalizzato rispettoso dell’ambiente,

utilizzando metodi naturali e avvalendosi dei più recenti progressi scientifici. Non poteva non nascere una collaborazione tra i due brand, con l’apertura dal 10 ottobre di un nuovo salone.



E per offrire un’esperienza di benessere sempre nuova, le Thermes Marins ospiteranno a fine ottobre la pop-up spa firmata Dr Barbara Sturm.

Rossano Ferretti, multinazionale del lusso Quintessenza dell’artigianalità italiana con il suo stile haute couture e i suoi esclusivi saloni per capelli, i suoi

cosmetici non hanno rivali grazie alle formule efficaci, naturali, vegane e cruelty free. Sono personalizzati non solo per i diversi tipi di capelli ma anche per l’effetto desiderato, permettendo a ognuno di valorizzare e ritrovare la forma e il volume dei propri capelli.

Il “Metodo”

Si tratta di una tecnica di taglio rivoluzionaria, nota anche come “taglio invisibile”, imperniata sul movimento naturale del capello. Viene creato un sofisticato taglio verticale con le speciali forbici dentate orizzontalmente, in

dotazione esclusiva al marchio, che tagliano solo il 18% dei capelli, rispetto al 50-60% delle normali forbici testurizzanti. Proprio come i trattamenti personalizzati disponibili alle Thermes Marins Monte-Carlo, il taglio

invisibile si concentra sulla bellezza individuale di ogni persona, adattandosi al tipo di capello, ai lineamenti del volto o alla personalità, senza danneggiare la cuticola, la corteccia o i pigmenti del capello.

... e la pop-up spa firmata Dr Barbara Sturm

Con accesso diretto dall’Hôtel Hermitage Monte-Carlo e l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, le Thermes Marins Monte- Carlo uniscono innovazione ed esperienza con 6600 mq dedicati a benessere, fitness e prevenzione. Una meta

d’eccezione nel cuore di Monaco affacciata sul Mediterraneo per una fuga all’insegna del lusso e della cura di sé.

Le Thermes Marins Monte-Carlo dispongono di attrezzature all’avanguardia di ultima generazione e si affidano a un team di esperti: terapisti, nutrizionisti, consulenti del benessere e personal trainer definiscono trattamenti e

protocolli personalizzati in base agli obiettivi e alle caratteristiche di ciascuno. Dopo il successo delle collaborazioni con Paoma e MyBlend (Gruppo Clarins), la pop-up spa firmata Dr Barbara Sturm è un invito a scoprire una nuova esperienza di benessere, dal 25 ottobre 2022 al 5 marzo 2023.

Il marchio Dr Barbara Sturm

La dott.ssa tedesca Barbara Sturm, specializzata in medicina estetica, ha sviluppato trattamenti all’avanguardia contro le malattie infiammatorie e nel 2006 ha ideato la famosa “MC1”, una crema su misura a base di plasma.

In seguito ha lanciato la linea “Molecular Cosmetics”, formulata per coloro che desiderano trattamenti semplici e altamente efficaci che garantiscano allo stesso tempo idratazione, nutrizione e rigenerazione. Fortemente

impegnato nello sviluppo sostenibile, il marchio propone prodotti biologici, cruelty free, con CO2 compensata o certificati RSPO.



Prodotti e trattamenti personalizzati

I 7 protocolli di trattamento sono stati formulati utilizzando prodotti sviluppati nell’ambito delle ultime innovazioni scientifiche, uniti a potenti estratti naturali che rafforzano e migliorano la pelle senza danneggiarla.

L’efficacia dei trattamenti a marchio Dr Barbara Sturm si articola su tre direttrici: età del cliente, esigenza (tipo di pelle, anti-età, eruzioni cutanee) ed azione con il relativo tipo di prodotto (crema idratante, siero, zona del viso).

Trattamento viso d’autore “Sturm Glowfacial” Questo trattamento è un concentrato di tutta la filosofia e l’esperienza della Dott.ssa Barbara Sturm e incarna l’identità scientifica del marchio. Il protocollo prevede per cominciare una piacevole doppia detersione, seguita dalla rimozione delle irregolarità cutanee. Successivamente viene applicata una serie personalizzata di sieri e

maschere. Infine viene eseguito un massaggio linfatico per drenare le tossine, migliorare il flusso sanguigno e scolpire i volumi.

Il trattamento Dr Barbara Sturm in esclusiva per le Thermes Marins Monte-Carlo

Sempre altamente scientifico, questo trattamento inizia con un massaggio corpo che nutre e lenisce in profondità, grazie a una combinazione di tocchi delicati che favoriscono il drenaggio linfatico, stimolano la circolazione e rilassano il corpo e la mente. Segue un trattamento viso anti-età che deterge, nutre e aiuta a riequilibrare e ripristinare l’incarnato.



“Le Thermes Marins Monte-Carlo sono protagoniste della nuova Arte di Vivere e siamo lieti di accogliere il nuovo salone a marchio Rossano Ferretti e la pop-up spa Barbara Sturm. Il talento di Rossano, il suo patrimonio di competenze, la sua capacità di innovare e il suo impegno per la bellezza naturale e responsabile sono valori che condividiamo con lui. I trattamenti Barbara Sturm studiati appositamente per le Thermes Marins Monte Carlo offrono l’occasione di scoprire la nuova arte del benessere firmata Thermes Marins Monte-Carlo”, commenta Louis Starck, Direttore Generale delle Thermes Marins Monte-Carlo.

Informazioni pratiche

Salone Rossano Ferretti alle Thermes Marins Monte-Carlo

Aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00

Dr Barbara Sturm alle Thermes Marins Monte-Carlo

Da martedì 25 ottobre 2022 a domenica 5 marzo 2023

Thermes Marins de Monte-Carlo

2, Av. de Monte-Carlo, 98000 Monaco | +377 98 06 69 00 | thermesmarinsmontecarlo@sbm.mc