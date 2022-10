Nizza: metamorfosi per Rue Cassini, iniziati i lavori (Foto)

Parlare di metamorfosi non è assolutamente esagerato: una delle strade più grigie, meno ombrose e soprattutto assediata dal traffico sta per cambiare totalmente aspetto.

Si tratta di Rue Cassini, l’importante via di congiunzione tra il porto di Nizza e Place Garibaldi.

Sono appena iniziati i lavori, suddivisi in quattro fasi, della sua trasformazione in via alberata, con i marciapiedi allargati e piastrellati con pietra grigia, pista ciclabile e una sola corsia destinata al traffico veicolare.

Non male per una via che di attrattiva ne aveva ben poca e che era stata surclassata, negli anni, dall’attigua Rue Bonaparte che è uno dei luoghi del passeggio e della movida.

Ora, affrontando una spesa di 3,1 milioni di euro, partiranno gli interventi su Rue Cassini e Place Ile-de-Beauté, quella che “sovrasta” il porto di Nizza.

Il progetto per quest’ultima area si conoscerà entro l’inverno, mentre quello su Rue Cassini si conosce nei particolari.

Per evitare troppi fastidi a commerci ed abitanti sarà suddiviso in quattro lotti e, nel complesso, durerà un anno.

Saranno piantumati 55 alberi in grado di assorbire una parte dell’inquinamento e di ombreggiare ed abbassare la temperatura, i marciapiedi, più ampi, saranno piastrellati con mattonelle di colore grigio, anch’esse in grado di evitare isole di calore.

Sarà inoltre realizzata una pista ciclabile, bidirezionale, mentre la carreggiata dedicata ai veicoli risulterà ridotta ad una sola corsia.

Rue Cassini sbocca in Place Garibaldi, dall’altro lato della piazza verranno avviati i lavori di sistemazione del MAMAC con una novità rispetto al progetto originale: Place Yves-Klein continuerà ad essere percorsa dalle vetture.

Fra qualche giorno, stando alle anticipazioni del Sindaco Christian Estrosi, sarà ufficialmente presentato il progetto di trasformazione del Porto di Nizza: si annunciano grosse novità.