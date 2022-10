Fine settimana con la Fiera del Libro Storico a Villeneuve Loubet

L'ottava Fiera del Libro Storico si svolgerà nel fine settimana del 21, 22 e 23 ottobre a Villeneuve Loubet.

La serata di apertura del 21 ottobre alle 18:30 sarà caratterizzata da un incontro/dibattito con Jean-François COLOSIMO, saggista, storico delle religioni ed editore, sul suo ultimo libro: "La crocifissione dell'Ucraina" (Albin Michel).

Sabato 22 ottobre, i dibattiti continuano dalle 14:15 con l'ospite d'onore, Jean des Cars. Scrittore e storico, ha al suo attivo molti successi letterari, tra i quali: Luigi II di Baviera o il re colpito, Sissi o la fatalità, la Saga dei Windsor e la sua ultima opera “Per la regina. Omaggio a Elisabetta II” (Perrin)



Lo spettacolo ospiterà anche per tutto il fine settimana una trentina di autori per firme e dibattiti, una grande libreria specializzata di storia, un quiz di storia francese, dibattiti, proiezioni, libri antichi... un'area ristorazione in loco.

Maggiori informazioni su www.villeneuveloubet.fr - 04.93.73.08.50 (prima dello spettacolo) – 04.22.13.60.70 (durante lo spettacolo)