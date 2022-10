La formazione finanziaria va in scena il 21-22-23 ottobre con “Wake Up Call” di Alfio Bardolla

In un contesto economico, sociale e politico come quello attuale, dopo una pandemia che ha avuto notevoli ripercussioni su ognuno di noi, con un’inflazione galoppante e un costo della vita alla stelle che sta colpendo aziende e privati, rischiando di erodere i risparmi di una vita, è facile lasciarsi prendere dalla preoccupazione di veder crollare improvvisamente tutto quello che si è faticosamente costruito.

Ma è proprio in un momento come questo che bisogna prendere in mano la propria vita con decisione, “svegliarsi” dall’incertezza e dalla preoccupazione e cercare di comprendere come reagire al meglio al fine di tutelare sé stessi e i propri cari.

È questo l’obiettivo di Wake Up Call, l’ormai consolidato evento formativo di Alfio Bardolla Training Group, (azienda leader in Europa di formazione finanziaria personale), che in 10 anni ha registrato oltre 18.000 partecipanti e la cui prossima edizione è prevista in live streaming il 21, 22 e 23 ottobre. E per festeggiare l’importante ricorrenza, l’appuntamento formativo si svolgerà per la prima volta dopo la pandemia anche in formato “fisico”, presso la Fiera di Rimini, sempre venerdì 21 (dalle 9 alle 19), sabato 22 (dalle 9 alle 20) e domenica 23 (dalle 9 alle 19). Per questa edizione autunnale, che tra l’altro si svolge nel mese dell’educazione finanziaria, sono previsti oltre 4.000 partecipanti.

Grazie all’aiuto di esperti internazionali, i partecipanti apprenderanno come raggiungere la propria “Libertà Finanziaria”, guadagnando di più pur avendo al contempo più tempo libero per sé stessi e i propri affetti. Una libertà che si può ottenere imparando, grazie a Wake Up Call, come generare entrate automatiche basate su quattro asset principali: investimenti immobiliari, trading, cripto e business.

Il corso di ottobre vedrà la partecipazione, tra gli altri, di:

Alfio Bardolla: fondatore e master trainer della Alfio Bardolla Training Group, che ha formato oltre 43.000 persone attraverso programmi audio, video, corsi dal vivo e coaching personalizzati. Bardolla ha pubblicato 8 libri, tra cui “I soldi fanno la felicità”, distribuito anche in lingua inglese e spagnola, e “First Class”.

Robert Kiyosaki: speaker motivazionale, imprenditore e scrittore di libri sulla crescita personale, tra cui “Padre Ricco Padre Povero”, la sua missione è condividere la formazione finanziaria.

Robert Allen: padre della formazione personale, formatore sulla libertà finanziaria e uno dei più influenti consiglieri di investimento immobiliare di tutti i tempi. Ha scritto, tra gli altri, il manuale “Come creare molteplici fonti di reddito”.





Una full immersion di tre giorni che può davvero migliorare la situazione finanziaria, e di conseguenza la vita, di ognuno di noi, come dimostrano i dati: un’indagine condotta sui partecipanti del Wake Up Call dello scorso anno evidenzia infatti che il 97% ha ottenuto più tempo per sé e migliorato radicalmente la propria vita; il 91% ha aumentato il proprio reddito e il 41% ha dichiarato di essere più felice.

Tutte le informazioni su Wake Up Call e sulle modalità di iscrizione sono disponibili al link www.alfiobardolla.com/go/wake-up-call-biglietti-livestream/









* * *







Alfio Bardolla

Alfio Bardolla è fondatore e master trainer della Alfio Bardolla Training Group S.p.A. (ABTG), società leader in Europa nella formazione finanziaria personale, ha formato oltre 50.000 persone attraverso programmi audio, video, corsi dal vivo e coaching personalizzate. La società conta oltre 100 collaboratori ed è presente in Italia, Spagna e Russia.

Bardolla ha pubblicato 8 libri, tra cui “I soldi fanno la felicità”, distribuito anche in lingua inglese e spagnola, e “First Class”, il più venduto su Amazon e 4° nella classifica libri di Repubblica e del Corriere della Sera. Ad oggi le sue opere sono state vendute in oltre 350.000 copie.