Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

La Peste

Dal 21 Ottobre al 23 Ottobre 2022

Théâtre Antibéa (Antibéa Comédie d'Antibes)

Spectacle à 20h30 le vendredi et le samedi, à 16h le dimanche. Tarif: 14 à 16 €

Théâtre Antibea, 15 rue Clemenceau



14e Salon vin et gastronomie d'Antibes

Dal 21 al 23 ottobre, le Kiwanis International d'Antibes Juan-les-Pins organise le 14e Salon vin et gastronomie d'Antibes aux Espaces du Fort Carré.

Horaires d'ouverture du salon :

Vendredi de 15h à 21h

Samedi de 10h à 21h

Dimanche de 10h à 18h

Entrée 5€.

Espaces du Fort Carré.



Petit déjeuner littéraire

Event options

Petit déjeuner littéraire

Le 22 Octobre

À Médiathèque Albert Camus

Catégories: Médiathèque, Littérature, Tout public

Mots clés: Tout public, Accès libre, Littérature



Petit déjeuner littéraire

Samedi 22 octobre à 10h

Médiathèque Albert Camus, 19 Boulevard Chancel



4e édition Foire aux Santons d'Antibes

Dal 22 Ottobre al 23 Ottobre

4e Foire aux Santons d'Antibes

Salle du 8 Mai



"La Grimm Académie"

Dal 22 Ottobre AL 23 Ottobre

Spectacle à 15h.

Théâtre Le Tribunal, 5 Place Amiral Barnaud.



Qui est-ce?

Il 25 Ottobre

Spectacle à 15h.

Théâtre Antibea, 15 rue Clemenceau



Exposition "Palmyre Images de Syrie"

Fino al 30 ottobre 2022

Musée d’Archéologie

bastion Saint-André



Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Event options

Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Fino al 6 Novembre

À Musée Peynet et du dessin humoristique

Catégories: Musées, Musées, Expositions, Tout public

Mots clés: Exposition, Tout public, Dessin



Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Fino al 30 novembre 2022

Musée Peynet et du Dessin humoristique, Place nationale

Fermé les lundis et le 1er novembre.

Ouvert de 10 h à 12h50 et de 14h à 18h jusqu'à fin octobre.

Ouvert de 10h à 17h en novembre.



Exposition "La Main"

Event options

Exposition "La Main"

Fino al 31 Dicembre 2022

À Médiathèque Albert Camus

Catégories: Médiathèque, Expositions, Tout public

Mots clés: Exposition, Tout public, Accès libre, Dessin



Exposition "La Main" par Ronald Curchod

Fino al 31 dicembre 2022

Médiathèque Albert Camus



BEAULIEU SUR MER

CONFERENZE SULLA “CATASTROFE DELL’ASIA MINORE”, CONFERENZA

Da giovedì 20 a venerdì 21 ottobre 2022.

1922-2022: storie, prospettive internazionali e memorie della catastrofe dell'Asia Minore. Maggiori informazioni sul sito web.

È richiesta la prenotazione a vassiliki.castellana@monuments-nationaux.fr entro il 17 ottobre 2022.

Jeudi 20 octobre 2022

14h00-18h00:

Conférence d’ouverture:

Hervé Georgelin (Université Nationale Capodistrienne d’Athènes) "Smyrne, une cité plurielle, avant sa destruction en septembre 1922"

Histoires parallèles:

Nikos Sigalas (EHESS): "Vers une histoire connectée de la violence : la province d’Aydin (Smyrne) de 1914 à 1922"

Alexandre Toumarkine (Inalco) "Prendre ou reprendre Izmir ? Les incertitudes d’une perspective turque entre historiographie et mémoires"

Table ronde consacrée au livre de Jean-Baptiste Muret :

Mémoires de Smyrne et Bournova. Nostalgie d’un Français et d’un Grec smyrniote, Centre d’Etudes d’Asie Mineure, Athènes, 2022.

En présence de Michel Bruneau, directeur de recherche émérite au CNRS, auteur de l’introduction historique et de l’édition scientifique des textes.

19h15-20h00

Lecture-débat en présence de Nedim Gürsel

Lecture de la nouvelle de Nedim Gürsel, Une Maison à Athènes (Seuil, collection Points), présentée par Timour Muhidine (Inalco).

Vendredi 21 octobre 2022

9h30-12h30

Perspectives internationales:

Christophe Corbier (CNRS) "Hellénisme ou impérialisme ? Anatole France et Paul Louis face à la guerre gréco-turque (1919-1922)"

Loïc Marcou (EHESS) "Le journaliste René Puaux (1878-1937), médiateur en France de la destruction de Smyrne"

Timour Muhidine (Inalco) "« J’accuse » : les écrivains turcs témoignent sur l’année 1922"

14h00-18h00

Mémoires de la Catastrophe en Grèce et en Turquie:

Lambros Liavas (Université Nationale Capodistrienne d’Athènes) "La chanson comme mémoire et identité des réfugiés d’Asie mineure";

Marie-Elisabeth Mitsou (EHESS) "Les réfugiés d’Asie mineure aux origines de l’histoire orale en Grèce : mémoire culturelle et usages du passé";

Vassiliki Mavroidakou-Castellana (CMN), avec la participation du photographe Andreas Schoinas" A l’ombre des jasmins : urbanisme et diaspora d’Asie mineure dans deux quartiers ouvriers du Pirée;

Nicolas Elias (Inalco) "Après la catastrophe : héritages musicaux en partage à Istanbul au XXIe siècle"

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



6° SWIMRUN CÔTE D’AZUR, COMPETIZIONE SPORTIVA

Domenica 23 ottobre 2022.

Port de plaisance

bd Maréchal Leclerc



PASSIONI ED EMOZIONI NEL SECOLO DEI LUMI: UNA STORIA SENTIMENTALE DEL XVIII SECOLO, CONFERENZA

Da martedì 25 a mercoledì 26 ottobre 2022 alle 14:30.

Presentato da Alexandra Fabbri, magistrato, già professore di filosofia

25 octobre:

14h30: Introduction

14h45: « Madame Du Barry devant ses juges : le procès de la prostitution », par Emmanuel de WARESQUIEL, Historien, Essayiste, Professeur à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes

15h45 : « Des Liaisons dangereuses à Don Giovanni : le jugement des libertins », par Gérard GENGEMBRE, Professeur Émérite, spécialiste de l’Histoire des idées - Université de Caen.

16h45: « Les prisons de Louis-Sébastien Mercier”, par Jean-Claude BONNET, Directeur de Recherche émérite au CNRS, éditeur des oeuvres de Louis-Sébastien Mercier.

26 octobre

14h30: « Du tribunal de l'opinion au tribunal révolutionnaire : la haine des souverains et de l'ancien monde à la fin du XVIIIe siècle », par Charles-Eloi VIAL, Historien, Secrétaire Général de l’Institut Napoléon

15h30: « L’arbitraire judiciaire pour désarmer les passions?

L’exemple de la Révolution Française », par Patrice GUENIFFEY, Historien, Professeur à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

16h30: « Sade ou l’absolu des passions », par Gérard GENGEMBRE, Professeur Émérite, spécialiste de l’Histoire des idées - Université de Caen.

Cinéma de Beaulieu

avenue Albert 1er



CAGNES SUR MER

PROGRAMMATION CASINO TERRAZUR, SPETTACOLO

FINO AL 7 APRILE 2023

CABARET - CLARA MORGANE

28/10/2022 - 20:00 à 22:00 - LA ROUE HUMAINE - DANSE CONTEMPORAINE & AÉRIENNE

18/11/2022 - 20:00 à 22:00 - SYLVIE VARTAN

20/01/2023 - 20:00 à 22:00 - THE BEATLES FACTORY

03/02/2023 - 20:00 à 22:00 - CHIMENE BADI - CHANTE PIAF

31/03/2023 - 20:00 à 22:30 - PULSE

07/04/2023 - 20:00 à 22:00 - ZIZE - LA FAMILLE, MAMMA MIA !!!

Casino Terrazur

421 avenue de la Santoline

Polygone Riviera



CANNES

SALON ET CONGRÈS, MIPCOM 2022

Marché international des contenus audiovisuels

Fino al 20 ottobre 2022

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



VISITE DU QUARTIER MONTFLEURY

Giovedì 20 ottobre 2022 ore 14

Lieu de départ : 23 boulevard Montfleury, Cannes (devant la résidence Le Gallia)



FESTIVAL, COURT MÉTRAGE "BRAQUAGE NOCTURNE"

Giovedì 20 ottobre 2022 ore 20

C'Picaud

23 avenue du Docteur Raymond Picaud



SPECTACLE, BACK TO THE 90'S

Venerdì 21 ottobre 2022 ore 19,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



ANIMATIONS, VISITE COMMENTÉE - UN PALAIS POUR UN FESTIVAL : DU CASINO MUNICIPAL AU PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS

Venerdì 21 ottobre 2022 ore 15

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CONCERTM, À LA FOLIE !

Venerdì 21 ottobre 2022 ore 20

Palais des festivals et des congrès - Théâtre Claude Debussy

1 boulevard de la Croisette



ATELIER DE CHANT ORIENTAL

Sabato 22 ottobre 2022 ore 10,30

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM PANAFRICAIN 2022

19e édition

Fino a domenica 23 ottobre 2022

espace Miramar et hôtel Martinez



CANNES INTERNATIONAL RESILIENCE FORUM

Da domenica 23 ottobre a mercoledì 26 ottobre 2022

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



SPECTACLE, CCN DE CRÉTEIL ET DU VAL-DE-MARNE - CIE KÄFIG

Domenica 23 ottobre 2022 ore 18

Palais des festivals et des congrès - Grand auditorium Louis Lumière

1 boulevard de la Croisette



SPECTACLE, TRACK

Par la compagnie La Boîte à sel

Da mercoledì 26 fino a giovedì 27 ottobre 2022 ore 10,30 e 15

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



ANIMATIONS, VISITE GUIDÉE - AGNÈS VARDA - PLAGES, CABANES ET COQUILLAGES

Mercoledì 26 ottobre 2022 ore 15 e 16

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



FESTIVAL, P'TITS CANNES À YOU 2022

Fino a venerdì 4 novembre 2022

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



EXPOSITION AU FIL DE L'ÎLE, UN ARCHIPEL IMAGINÉ

Fino al 13 novembre 2022

Horaire(s) :

Juin à septembre : tous les jours de 10h à 17h45

Octobre et novembre : du mardi au dimanche de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 16h45

Fermé les 1er et 11 novembre 2022

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITION SI TAHITI M'ÉTAIT CONTÉE

Fino a domenica 13 novembre 2022

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION AGNÈS VARDA - PLAGES, CABANES ET COQUILLAGES

Fino a domenica 20 novembre 2022

La Malmaison, 47 La Croisette, Cannes



CONCERT C'PICAUD - MUSIQUES ACTUELLES - AUTOMNE 2022

Fini a sabato 3 dicembre 2022

Horaire:21h

Studio 13 / MJC Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



EXPOSITION, ORSTEN GROOM, LIMBE

Fino all'11 dicembre 2022

Horaire(s) :

Juillet et août :

- Tous les jours de 10h à 18h

À partir de septembre :

- Du mardi au vendredi de 13h à 17h

- Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



SPECTACLE SAISON DES SPECTACLES DU PALAIS DES FESTIVALS 2022/2023

Fino al 30 aprile 2023

https://www.palaisdesfestivals.com/



EXPOSITION, UN PALAIS POUR UN FESTIVAL : DU CASINO MUNICIPAL AU PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS

Fino a sabato 3 giugno 2023

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CARROS

EXPOSITION, UN PALAIS POUR UN FESTIVAL : DU CASINO MUNICIPAL AU PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS

1946-1982

Fino a sabato 3 giugno 2023

Horaire(s) :

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



LEVENS

PIÈCE DE THÉÂTRE “NOCES DE ROUILLE SAUCE THAI”, TEATRO

Sabato 22 ottobre 2022

Orari di apertura il sabato dalle 20:30 alle 22:30.

Auditorium Joseph Raybaud

Place de la République



MENTON

Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 20 ottobre 2022 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 20 ottobre 2022 ore 14,30

Lunedì 24 ottobre 2022 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 21 ottobre 2022 ore 10

Lunedì 24 ottobre 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Sabato 22 ottobre 2022 ore 14,30

Martedì 25 ottobre 2022 ore 14,30

Parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée: rando patrimoine : la Colline de l'Annonciade

Sabato 23 ottobre 2022 ore 9,15|

Monastère de l'Annonciade

2135 Corniche André Tardieu



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Lunedì 24 ottobre 2022 ore 14,30

quai Napoléon III



Visite guidée : Menton à la Belle Epoque

Martedì 25 ottobre 2022 ore 10

Rendez vous devant l'Office de Tourisme

Palais de l'Europe.

Avenue Boyer



Visite Guidée : Le Jardin du Royal Westminster

Mercoledì 26 ottobre 2022 ore 10,30

1510 promenade du Soleil



Exposition le château des enchantements

Fino al 14 novembre

Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, ad eccezione del martedì

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III



MONACO

Teatro - "Open door stagione 2022-2023"

Da giovedì 20 a sabato 22 ottobre alle 20, domenica 23 ottobre alle 16.30.

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Théâtre - "Toute l'histoire de la peinture en moins de deux heures - Tome 2"

Giovedì 20 ottobre 2022 ore 20

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Festival des Etoilés Monte-Carlo - "4 mani Dominique Lory x Davide Oldani"

Venerdì 21 e sabato 22 ottobre 2022, pranzo dalle 12 e cena dalle 19.30

Festival des Etoilés Monte-Carlo 2022 - Una programmazione gastronomica eccezionale per un pranzo e due cene a 4 mani sfornate da Dominique Lory e Davide Oldani, inventore della pop cuisine.

Le Grill

Place du Casino



Spettacolo - "Zize Dupanier"

Venerdì 21 ottobre 2022 alle 20.30

Zize la marsigliese, totalmente strampalata, un po' "cagole" e un po' borghese, sta per ammogliare suo figlio. Autoritaria, invadente, come un bulldozer in un campo di tulipani, ha in mente di fare del suo meglio per trasformare questa giornata nel "matrimonio del secolo". Spettacolo a cura di Monaco Live Productions.

Espace Léo Ferré

25, avenue Albert II



Concerto Sinfonico - "Apoteosi della danza"

Domenica 23 ottobre 2022 alle 18 ore 18

Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Apoteosi della danza" con Stanislav Kochanovsky (direzione d'orchestra), Valeriy Sokolov (violino). In programma: Stravinsky e Khatchatourian.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Happy Hour Musicale - "La storia del soldato"

Martedì 25 ottobre 2022 alle 18.30

Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la Presidenza di S.A.R. La Principessa di Hannover - "La Storia del Soldato", con William Mesguich (commediante), Sibylle Duchesne (violino), Sylvain Rastoul (contrabbasso), Frédéric Chasline (fagotto), Gérald Rolland (cornetta), Robinson Julien-Laferrière (trombone), Véronique Audard (clarinetto), Mathieu Draux (percussioni). In programma: Stravinsky.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Exhibition - "Monaco Gardens in Bloom"

Fino a sabato 5 novembre 2022, dalle 14.30 alle 18.30

Maison de France

42, rue Grimaldi



Exhibition - "Polar Encounters"

Fino al 20 November 2022,

Exhibition by Monegasque artist Michel Aubéry, under the High Patronage of H.S.H. Prince Albert II.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Event - "Monaco Funfair"

Fino al 19 novembre 2022

Port Hercule de Monaco



MONACO ON STAGE - 100 anni di concerti a Monaco

Fino a sabato 31 dicembre 2022, dalle 13 alle 19,

Chi non ha mai sognato di addentrarsi nelle quinte di un sala da concerti? Questa l'esperienza che propone questa mostra, dando modo ai visitatori di passare dall'altra parte dello specchio.

Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

4, quai Antoine Ier



Mostra - Newton, Riviera

Fino a mercoledì 23 novembre 2022,

Mostra - Newton, Riviera

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition "Cinémato !"

Fino al 30 dicembre 2022, du lundi au vendredi de 10h à 17h30 (17h le vendredi),

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



Mostra - "Da un mondo all'altro, dal visibile all'invisibile"

Fino a sabato 31 dicembre 2022, Museo di Antropologia Preistorica

La mostra temporanea "Da un mondo all'altro, dal visibile all'invisibile", invita il pubblico a scoprire collezioni inedite e originali conservate, talvolta da più di cent'anni, dal Museo di Antropologia preistorica di Monaco.

Da mercoledì 1 giugno a sabato 31 dicembre 2022

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

TÊTE-À-TÊTE AVEC… MOLIÈRE – L’ILLUSTRE INCONNU – EMMANUELLE LORRE, TEATRO

Da giovedì 20 a domenica 23 ottobre 2022.

Giovedì 20 e venerdì 21 - ore 20.30

Sabato 22 - ore 17.30

Domenica 23 - ore 16:00.

Da giovedì 17 a domenica 20 novembre 2022.

Giovedì 17 e venerdì 18 - ore 20.30

Sabato 19 - ore 17.30

Domenica 20 - ore 16.00.

Da giovedì 1° a domenica 4 dicembre 2022.

Giovedì 01 e venerdì 02 - ore 20.30

Sabato 03 - 17:30

Domenica 04 - 16h00.

Da giovedì 16 a domenica 19 febbraio 2023.

Giovedì 16 e venerdì 17 - ore 20.30

Sabato 18 - ore 17.30

Domenica 19 - ore 16.00.

Un'immersione nella vita movimentata, nell'opera straordinaria e nella forte personalità di uno dei più grandi scrittori della cultura francese.

A più di 300 anni dalla sua morte fisica, lo spirito del drammaturgo infesta ancora il palcoscenico con brio.

Innamorata della lingua di Molière, appassionata di storia e letteratura, Emmanuelle Lorre ha un intimo appuntamento con Jean-Baptiste Poquelin. Dalla casa del Pavillon des singes, alla corte del Re Sole, passando per la prigione di Chatelet e i sentieri delle province francesi, l'attrice ci offre una conferenza-performance ricca di emozioni e scoperte. Scene di vita quotidiana, aneddoti ed estratti dall'opera del grande commediografo, che ci mostrano la Francia radiosa del XVII secolo e ci aprono una finestra sui misteri dell'immaginazione di Molière.

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



SMITH & WESSON, TEATRO

Da giovedì 20 a venerdì 21 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 20.

La Cuisine

Route de Grenoble



JEUDIS DU STOCKFISH : YASS SOGO & KILLIAN ALAARI, CONCERTO

Giovedì 20 ottobre 2022

Orari di apertura alle 21.

Nuovo concetto allo Stockfish, ogni giovedì scoprite i talenti della scena locale sul palco del più piccolo dei grandi locali.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



L’AMOUR AVEC UN GRAND AAAH!, TEATRO

Giovedì 20 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



BLABLA DRIVE – JÉRÔME PAQUATTE, TEATRO

Dal 20 ottobre al 30 ottobre 2022

Orari di rappresentazione il giovedì, venerdì e sabato alle 19:30. La domenica alle 16.

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



AFTERWORK / FOYER DE L’OPÉRA #1, CONCERTO

Giovedì 20 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 19.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



CONCERT – MARIE-FLORE11:20 04/10/2022

Venerdì 21 ottobre 2022

Orari di apertura alle 21.

Marie Flore è l'astro nascente dell'attuale scena pop femminile. Compone da quando aveva 8 anni. Influenzata dalla musica degli anni '60, dal rock e dal Garage statunitense, Marie Flore ha molte ispirazioni.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



LA DÉLICATESSE, TEATRO

Da venerdì 21 a sabato 22 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Un testo raro, leggero e spirituale, profondamente umano. Una carezza, un sussurro, un avviso quasi invisibile, per imparare a vivere. All'inizio...

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



REBIRTH – DOUBLE JE #, DANZA

Venerdì 21 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Théâtre Francis Gag

4 rue de la Croix



PARKING WEST – 1ÈRE PARTIE : RIVIERA STOMPERS JAZZ, CONCERTO

Venerdì 21 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Dal blues di Chicago all'origine della band, all'inizio del 2000, Parking West non ha mai smesso di evolversi. Le ultime composizioni di Aldo Gulino, ideatore e leader, sono decisamente influenzate dai ritmi del mondo senza perdere le proprie origini blues.

Salle Black Box

2 Pont René Coty

Centre AnimaNice Bon Voyage



CIEL MES AMANTS!, CAFFÈ TEATRO

Da venerdì 21 a sabato 22 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 21.

L'amicizia è bella, ma non è necessario vedersi spesso! Come si fa a far funzionare una cena tra amici di lunga data? È una notte di rivelazioni.

Chi va a letto con chi? Chi ha vinto la lotteria e non vuole condividerla? Chi è stanco delle vacanze al sole? A chi non piace il formaggio? Un vero momento di felicità per lo spettatore, perché non è coinvolto in tutta la storia!

Café-Théâtre Le Bouff'Scène

2 rue Caissotti



LE SALON DU MARIAGE, SALONE

Da sabato 22 a domenica 23 ottobre 2022

Orari di apertura dalle 10 alle 19.

Palais des Congrès Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



LE BARBIER DE SÉVILLE, TEATRO

Sabato 22 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Immaginate di essere appena arrivati a Siviglia, il sole sta sorgendo e la musica flamenca sta suonando. Una ballerina scatenata conquista la piazza. Un amante appassionato sta aspettando la sua amata.

Théâtre Francis Gag

4 rue de la Croix



UN AIR DE FAMILLE, TEATRO

Da sabato 22 a domenica 23 ottobre 2022

Orari di rappresentazione il sabato alle 21. Il domenica alle 17.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



VISITE EN FAMILLE DE L’EXPOSITION « HOKUSAI. VOYAGE AU PIED DU MONT FUJI », ESPOSIZIONE

Sabato 22 ottobre 2022

Orari di apertura il sabato alle 11.

Sabato 5 novembre 2022

Orari di apertura il sabato alle 14:30.

Chiamato "l'uomo dei disegni folli", Hokusai realizzò molti disegni nel corso della sua vita, tra cui molti paesaggi.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais

Arénas



HORS SCÈNE, TEATRO

Sabato 22 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Rafael Brocca, un pomposo direttore di teatro sull'orlo del fallimento, cerca di mettere in scena uno spettacolo con l'aiuto della sua nuova fidanzata, produttrice e donna d'affari, che decide di produrlo per amore.

Théâtre de La Tour

63 bd Gorbella



COURS DE CUISINE – PARENTS / ENFANTS

Sabato 22 ottobre 2022, Orari di apertura dalle 15:30 alle 16:30.

Sabato 5 novembre 2022, Orari di apertura dalle 15:30 alle 16:30.

MENU' del 22 ottobre 2022

Mummie di Halloween

MENU' del 5 novembre 2022

Crocchette di tonno

Cuisine sur Cours Atelier Gastronomique

75 av Borriglione



ATELIER DE CALLIGRAPHIE CHINOISE

Sabato 22 ottobre 2022

Orari di apertura alle 14:30.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



MAXIME GASTEUIL – RETOUR AUX SOURCES, SPETTACOLO

Sabato 22 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 20.

Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



CONFÉRENCE DU CRWRD – PROUST ET WAGNER, CONFERENZA

Sabato 22 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 15.

Proust e Wagner - Relatore Hervé CASINI

Giornalista e musicologo

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



LE MÔME – 1ERE PARTIE : HARRY ZEPHIR, CONCERTO

Sabato 22 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 21.

Salle Black Box

2 Pont René Coty

Centre AnimaNice Bon Voyage



QUASIMODO, SPETTACOLO

FINO AL 23 OTTOBRE 2022

15 ottobre 2022 alle 15:00

15 ottobre 2022 alle 17:30

16 ottobre 2022 alle 15:00

19 ottobre 2022 alle 15:00

22 ottobre 2022 alle 15:00

22 ottobre 2022 alle 17:30

23 ottobre 2022 alle 15:00.

Quasimodo vive da solo, isolato in cima ai campanili di Parigi. Un giorno, però, il Gobbo di Notre-Dame si ritrova nel mondo esterno e incontra la donna che cambierà la sua vita. E se reinventassimo la storia?

Quasimodo vive nascosto e isolato dal mondo esterno nei campanili della Cattedrale di Notre-Dame a Parigi sotto l'autorità di Frollo. I suoi unici amici sono due divertenti gargoyle che gli fanno compagnia. Tuttavia, un giorno riesce a sgattaiolare fuori dalla cattedrale. Scopre un nuovo mondo e incontra l'inaspettata Esmeralda... La sua vita cambierà gradualmente tra sorpresa, meraviglia, amore e amicizia. E se reinventassimo la storia?

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel



LE CONTRAT, CAFFÈ TEATRO

FINO AL 23 OTTOBRE 2022

20 ottobre 2022 alle 20:00

21 ottobre 2022 alle 20:00

22 ottobre 2022 alle 20:00

23 ottobre 2022 alle 18:00.

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel



MAIS QUI QU’A FAIT ÇA ?, CAFFÈ TEATRO

FINO AL 22 OTTOBRE 2022

Orari di rappresentazione il sabato alle 15.

Pat, il direttore di scena del teatro, è stato vittima di uno scherzo. Per trovare il colpevole, un detective si recherà sulla scena del crimine per indagare. Riuscirà a trovare il colpevole con l'aiuto dei bambini?

Café-Théâtre Le Bouff'Scène

2 rue Caissotti



FÊTE DES THÉÂTRES

FINO AL 23 OTTOBRE 2022

L'ottava edizione del Festival del Teatro si svolgerà dal 7 al 23 ottobre 2022!

Durante queste due settimane, un grande programma sarà offerto in diversi teatri della città. È tempo di tuffarsi nel favoloso mondo del teatro per fare il pieno di ricordi e soprattutto di sogni!

Trovate il programma completo qui: https://theatres.nice.fr/les-evenements

Nice



ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA VILLE DE NICE, CONCERTO

Domenica 23 ottobre 2022

Orari di rappresentazione ogni giorno alle 15:30.

Jardin des Arènes de Cimiez

184 avenue des Arènes de Cimiez



« HALLOWEEN DANS LA FORÊT ! »

Da martedì 25 a venerdì 28 ottobre 2022

Orari di apertura dalle 16:30 alle 17:30.

Les Ateliers Illustrés

9 rue Emmanuel Philibert



ATELIERS DE PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE AVEC ORPHÉE GRISVARD-PONTIEUX

Da martedì 25 a mercoledì 26 ottobre 2022

Orari di apertura dalle 14 alle 16.

Workshop di fotografia d'argento con Orphée Grisvard-Pontieux dell'associazione Sept Off.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



LAURA LAUNE, ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Da martedì 25 a mercoledì 26 ottobre 2022

Orari di rappresentazione il martedì e mercoledì alle 20:30.

Dopo un primo tour trionfale di oltre 500 spettacoli sold-out, Laura Laune torna in scena con un nuovo spettacolo più atteso che mai.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



“MA P’TITE FORÊT EN POP UP !” AUTOUR D’UNE HISTOIRE D’AUTOMNE

Da martedì 25 a venerdì 28 ottobre 2022

Orari di apertura dalle 10:30 alle 11:30.

Les Ateliers Illustrés

9 rue Emmanuel Philibert



7 MINUTES, TEATRO

Da mercoledì 26 a sabato 29 ottobre 2022

Orari di rappresentazione il mercoledì, giovedì e venerdì alle 20. Il sabato alle 15.

Dieci donne del comitato della fabbrica Picard & Roche sono in attesa del portavoce che sta negoziando il loro futuro con gli acquirenti della fabbrica in cui lavorano.

Franciscains - Ancienne Église des franciscains

Place Saint-François



ATELIER D’INITIATION À LA LINOGRAVURE

Mercoledì 26 ottobre 2022

Orari di apertura alle 14:30.

La tecnica della stampa è un vero e proprio lavoro di collaborazione in cui designer, incisore, stampatore ed editore lavorano insieme.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais

Arénas



L’HEURE DU CONTE, LA VISITE CONTÉE

Mercoledì 26 ottobre 2022

Orari di visita guidata dalle 16 alle 16:45.

Scoprite le collezioni del museo con tutta la famiglia in una passeggiata narrativa per un momento di dolcezza.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



STAGE D’ARTS PLASTIQUES

DAL 26 OTTOBRE A 04 NOVEMBRE 2022

Orari di apertura il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 18.

Tecniche di illustrazione: disegno, inchiostro, acquerello, matite colorate, pennarelli, pennarelli ad alcool, posca, gouache.

Atelier Le Petit Pan de Mur Jaune

3 rue Saint-Joseph



LE CRIME DU LORIENT-QUIMPER, TEATRO

FINO AL 17 DICEMBRE 2022

Orari di rappresentazione il sabato alle 19.

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



LES ATELIERS FAMILLE

FINO AL 31 DICEMBRE 2022

Atelier Le Petit Pan de Mur Jaune

3 rue Saint-Joseph



MON COLOCATAIRE EST UNE GARCE, TEATRO

FINO AL 28 OTTOBRE 2022

Orari di rappresentazione il venerdì alle 20.

Seduzione e umorismo all'appuntamento! Un classico del teatro-caffè che va in scena da oltre dieci anni!

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel



LA GARE DU SUD, UNE JEUNE DAME DE 130 ANS, ESPOSIZIONE

FINO AL 29 OTTOBRE 2022

La città di Nizza e la sua Biblioteca Municipale celebreranno il 130° anniversario della sua mitica stazione meridionale con una mostra in collaborazione con il GECP (Groupe d'Etudes pour le Chemin de Fer de Provence).

La mostra ripercorrerà la storia della stazione, dall'inaugurazione nel 1892 alla rinascita nel 2014, passando per la chiusura nel 1991, mostrando al pubblico numerosi strumenti, materiale rotabile, mobili, oltre a vecchie fotografie e manifesti.

Bibliothèque Raoul Mille

33 avenue Malaussena



MARIAGE D’ENFER, CIRCO

FINO AL 29 OTTOBRE 2022

ogni giorno ORE 20

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel



FLEURS D’ARTIFICE, ESPOSIZIONE

FINO AL 30 OTTOBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Dalle 10.00 alle 18.00 dal 02/05 al 31/10.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



LA MOUSTACHE – FABRICE DONNIO, TEATRO

FINO AL 30 OTTOBRE 2022

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



EXPOSITION VÉNUS VÉNUS,ESPOSIZIONE

Fino al 1° novembre 2022

AC Hotel by Marriott Nice

59 Promenade des Anglais



LIVRES EN ÉDITIONS LIMITÉES, ESPOSIZIONE

Fino al 7 novembre 2022

Mostra aperta tutti i giorni tranne il martedì.

Dal 2 maggio al 31 ottobre: dalle 10 alle 18

Dal 1 novembre al 30 aprile: dalle 10 alle 17.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



JIVÉJIGO

FINO AL 2 DICEMBRE 2022

4 novembre 2022 alle 20:30

2 dicembre 2022 alle 20:30.

Una volta al mese, dal 2005, gli scatenati comici della lega di improvvisazione teatrale CountaBlaBla vi propongono Jivéjigo.

In questo spettacolo di improvvisazione in cui l'interazione con il pubblico è il motore della serata, quattro comici improvvisano le storie più inaspettate sulla base di sfide imposte da un presentatore che si affida alla partecipazione attiva del pubblico per lanciare parole al volo. Quindi, venite con le vostre idee... I CountaBlaBla risponderanno con i loro!

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



BLANCS – YOSEF JOSEPH DADOUNE, ESPOSIZIONE

FINO AL 12 NOVEMBRE 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 14 alle 19.

Galerie Eva Vautier

2 rue Vernier Quartier Libération



CINÉ-MARDIS – PROGRAMME D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2022, PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA

FINO A 13 DICEMBRE 2022

31 rue Louis de Coppet



DONT ACTE, ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso: martedì tutto il giorno.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



VILLE SONGE. INTERVENTION IN SITU DE FLORA MOSCOVICI - ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dal 2 maggio al 31 ottobre: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 18

Dal 1° novembre al 30 aprile: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 11 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



BOXE – L’APPEL DU RING - ESPOSIZIONE

Fino al 3 GENNAIO 2023

Tutti i giorni dalle 10 alle 18, da aprile a settembre.

Da martedì a domenica, dalle 11 alle 17, da ottobre a marzo.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



ARTEMISIA, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostra nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



FLEURAISONS BAROQUES, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



RENE KOPELMAN – MODÈLES MARINS. DESSINER LA RÉGÉNÉRATION, ESPOSIZIONE

FINO AL 02 APRILE 2023

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



SAINT JEAN CAP FERRAT

CONFÉRENCE SOS GRAND BLEU « LES TORTUES MARINES EN MÉDITERRANÉE »

Venerdì 14 ottobre 2022 alle 20.

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh



VALDEBLORE

FÊTE DES CHÂTAIGNES, FESTA TRADIZIONALE

Domenica 23 ottobre 2022 dalle 9 alle 17:30.

Fête des châtaignes Valdeblore

Sagra della castagna a La Bolline. Numerose bancarelle di prodotti regionali e di artigianato nelle vie del paese, animazione durante tutta la giornata da parte di gruppi musicali e folcloristici. Pasto tradizionale, degustazione gratuita di caldarroste e vin brulé. Ufficio informazioni turistiche allo 04 93 23 25 90.

La Bolline Valdeblore



VENCE

CONFÉRENCES – UNIVERSITÉ DANS LA VIE DU PAYS VENÇOIS

FINO AL 30 GIUGNO 2023

Cycle de conférences vendredi à 15h00

21 octobre 2022 - "Les Papes en Avignon" Par Gérard BERRIER

18 Novembre 2022 - « 22 ! V’la Molière » par Gilles ABITBOL

25 Novembre 2022 - « Le Maroc, entre image et réalités » Par Robert ESCALLIER

2 Décembre 2022 - « Nice, Villefranche 1809 carnets de voyage de 2 naturalistes » Claude Alexandre LESUEUR et François PERON par Michèle PEUTO MOREAU

16 Décembre 2022 - « Les « Belles au bois tissé » où une histoire de guitares » par Arnaud LEGRAND

6 Janvier 2023 - « 1388, Nice quitte la Provence » par Jean-Louis REPPERT

20 janvier 2023 - « Le Paris des écrivains Américains 1919-1939) » Par Ralf SCHOR

3 février 2023 - « Les mécanismes énergétiques et atmosphériques du climat de notre planète » Par Pierre CARREGA

10 février 2023 - «Françoise HARDY » Par Jean-Sylvain CABOT

3 mars 2023 - « à préciser » Par Jean MASCLE

17 mars 2023 - « à préciser » par Yves UGHES

31 mars 2023 - « Scandales à Orsay, où l’image de la femme dans l’art du XIX)° siècle » Par Agnès ABITBOL-DUMARTIN

7 avril 2023 - « Voyage en terre Olmèque » sur la civilisation mère de l’aire mésoaméricaine Par Eneko SAINT ANDRE

14 avril 2023 - "La France et l’Italie fasciste de 1922 à 1939" par Jérémie GUEDG

5 mai 2023 - « Ornements et décors des résidences aristocratiques à l’époque baroque » Par Jean Loup FONTANA

12 mai 2023 - « Jean GIONO et « sa » Provence» par Marc CHAIX

26 mai 2023 - « à préciser » Par Anne BROGINI

Salle de la Médiathèque Municipale Elise et Célestin Freinet

228 avenue du Colonère Méyère



ATELIER EXPLORATION DES SONS

Sabato 22 ottobre 2022 dalle 10 alle 16.

Par Bébé Tambour (Laurent Tamagno) musicien compositeur.

Un atelier pour les enfants à partir de 8 – 13 ans. Sur inscription dans l’espace musique-cinéma

Médiathèque de Vence

228 avenue du colonel méyère



STAGE D’ARTS PLASTIQUES

Da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre 2022 dalle 9:30 alle 12.

Musée de Vence

2, place du frêne



ATELIER CRÉATION D’UN LIVRE

Martedì 25 ottobre 2022 dalle 15 alle 17.

Atelier frottage avec Valéria de Plié reliure. Mise en couleur de papier par la technique du frottage, puis création d’un livre en pliage. Sur inscription dans l’espace jeunesse, dès 8 ans.

Médiathèque de Vence

228 avenue du colonel méyère



VILLEFRANCHE-SUR-MER

ESPOSIZIONE DI JEAN-BAPTISTE BERNADET

Fino al 4 dicembre 2022

La esposizione "Plein Jour" invita a fare una passeggiata poetica nella Cittadella.

Chapelle Saint Elme

Citadelle Saint Elme

Place Emmanuel Philibert



CONFERENZE “LES MARDIS DE LA CITADELLE”

FINO ALL'11 APRILE 2023

Convegni con temi diversi.

Auditorium de la Citadelle

place Emmanuel Philibert