Menton, nel 2023 la Fête du Citron promette novità: rock e figurine virtuali innanzi tutto

L’edizione numero 89 della Fête du Citron , che si terrà a Menton dall’11 al 26 febbraio 2023, avrà quale tema "Rock et opéras".

Grande novità il collegamento della prossima edizione della Fête con l’emissione di figurine digitali con un album virtuale da completare e collezionare.

Novità anche per la mascotte della Festa del Citron: John Lemon tornerà sul paco con un’acconciatura che s’ispira ad Elvis Presley, ai Rolling Stones e al gruppo americano Kiss.

Per quanto riguarda il tema della 89ma edizione, il rock sarà in primo piano ed alcune strutture saranno ispirate a questa musica.

Da notare anche il ritorno ad un’edizione “normale”, dopo quella soggetta alle norme per la prevenzione del covid degli scorsi anni.

I carri, fra i quali uno ospiterà un gruppo musicale, saranno 11 e sfileranno al suono della musica Rock.

Questo il programma della prossima Fête du citron :

Les Corsos des fruits d’or, sulla Promenade du Soleil (bord de mer)

Domenica 12 febbraio dalle 14,30 alle 16;

Domenica 19 febbraio dalle 14,30 alle 16;

Domenica 26 febbraio dalle 14,30 alle 16.

Les corsos nocturnes, sulla Promenade du Soleil (bord de mer)

Giovedì 16 febbraio dalle 21 alle 22,15;

Giovedì 23 febbraio dalle 21 alle 22,15.

Esposizione dei motivi di agrumi

Dal 11 al 26 febbraio 2023

Le festival des orchidées

Dal 11 al 26 febbraio 2023

Le salon de l’artisanat

Dall’11 al 26 febbraio 2023

Les corsos des fruits d’or

Domenica 12, 19 e 26 febbraio 2023

Les corsos nocturnes