Ligue 1: a Marsiglia arriva il Lens, scontro al vertice

La Ligue 1 riprende domani con la dodicesima giornata . Venerdì 21 ottobre 2022 l’anticipo è affidato ad Ajaccio – Paris Saint Germain, una gara, almeno sulla carta, senza storia, anche se gli incontri che precedono il turno di Coppa sono sempre incerti. La squadra della capitale, unica ancora imbattuta, ha il miglior attacco e la migliore difesa del campionato, mentre i corsi, penultimi in classifica, è in serie utile da due gare.



Sabato 22 ottobre 2022 una gara tra nobili un poco démodé, Montpellier – Lione precederà un incontro importante per la classifica che vedrà opposte due belle formazioni: Marsiglia – Lens.

Due punti separano Montpellier e Lione in classifica, con i secondi che, in cinque gare, hanno incassato un solo punto e sono in piena crisi.

Marsiglia – Lens sono separate da un solo punto in classifica, ma il Marsiglia giunge all’incontro dopo due sconfitte consecutive e le preoccupazioni per il prossimo turno di coppa, non sarebbe sorprendente un “colpaccio” degli ospiti.

Tutte le altre gare saranno disputate domenica 23 ottobre . Il Nizza ospiterà il Nantes, mentre il Monaco sarà di scena sull’ostico terreno del Lille. Per la squadra del Principato una gara non semplice, ma importantissima per il prosieguo del torneo.

In calendario due importanti “testa- coda”: Angers – Rennes e Troyes – Lorient, con le ospiti alla ricerca del risultato pieno e le formazioni di casa praticamente obbligate ad andare a punti.

Le altre tre gare riguarderanno direttamente la lotta per evitare le ultime quattro posizioni: Clermont – Brest, Reims – Auxerre e Tolosa – Strasburgo.

Poi torneranno le Coppe Europee .

In Champions sono in programma

Girone H - Paris Saint Germain – Maccabi – martedì 25 ottobre 2022 – Classifica: Paris Saint Germain e Benfica 8, Juventus e Maccabi 3.

Girone D – Eintracht – Marsiglia – mercoledì 26 ottobre – Classifica: Tottenham 7, Marsiglia e Sporting 6, Eintracht 4.



In Europa League sono in programma (tutte le gare giovedì 27 ottobre 2022)

Girone B – Fenerbahce – Rennes – Classifica: Fenerbahce e Rennes 10, AEK 3, Dinamo 0.

Girone G – Nantes – Qarabag – Classifica: Friburgo 12, Quarabag 7, Nantes 3, Olympiakos 1.

Girone H – Ferencvaros – Monaco – Classifica: Ferencvaros 9, Trabzonspor e Monaco 6, Stella Rossa 5.



In Conference League é in programma - giovedì 27 ottobre 2022

Girone D – Nizza – Partizan – Classifica: Partizan 8, Nizza 5, Colonia e Slovacko 4.