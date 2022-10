I colori dell’autunno al mercato di Cours Saleya (Foto)

È autunno, anche al mercato di Cours Saleya, in attesa di Halloween qualche zucca in linea con la “festa”, tanta frutta dai colori più vari.

Poi le castagne, i funghi, le verdure: ottima merce, con i prezzi in salita che indicano quanto pesi l’inflazione sulla capacità di spesa delle famiglie.

La gente non manca, di turisti ve ne sono ancora tanti e il “Marché” di Cours Saleya è una delle mete obbligate.



Una rassegna fotografica dei mille colori del Mercato più caratteristico e fotografato di Nizza è proposta al fondo di questo articolo