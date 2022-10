Nizza e Madrid, forti legami. E dalla Spagna giunge l’ok alla designazione di Capitale Europa della Cultura 2028

“Nizza e Madrid hanno compiuto un ulteriore passo che sottolinea loro cooperazione rafforzata: si tratta di due città molto affini per quanto riguarda lo sviluppo economico, turistico ed ecologico, caratterizzate dallo sviluppo di trasporti senza emissioni di carbonio, dalla ricerca della sicurezza e dalla politica culturale”.

Queste le parole del premier adjoint di Nizza Anthony Borré alla sigla del patto di amicizia con la capitale spagnola: le due città intendono rafforzare i legami e condividere le esperienze.

Musée Villa Massena a Nizza

Un viaggio in Spagna che ha segnato, anche, un’altra tappa sulla strada della designazione di Nizza quale capitale della cultura 2028, un obiettivo primario per l’amministrazione condotta da Christian Estrosi.

Nel corso dell’incontro tra gli amministratori delle due città, particolare attenzione è stata dedicata ai temi della sicurezza: Madrid è in prima linea nell'uso dei droni per svolgere missioni di sicurezza pubblica in grado di fornire immagini in tempo reale, soprattutto durante i grandi eventi ed a Nizza quello dei droni è un pallino dell’amministrazione cittadina, finora stoppato per ragioni di privacy.