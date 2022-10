Festival des Étoilés Monte-Carlo: è tempo della cena stellare di Oldani & Lory, 390 euro a persona bevande escluse

Monte-Carlo Société des Bains de Mer, il Resort più stellato d’Europa con 7 stelle Michelin, torna con una nuova edizione del suo “Festival des Étoilés Monte-Carlo”. La quarta serata dell’Edizione 2022 del “Festival des Étoilés” si terrà presso il ristorante Le Grill dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo.

Appuntamento venerdì 21 e sabato 22 ottobre per un pranzo e due cene a 4 mani con Dominique Lory e Davide Oldani, inventore della cucina pop.

Chi è Dominique Lory

Dopo aver espresso il suo talento al Louis XV - Alain Ducasse dell'Hôtel de Paris per oltre 10 anni al fianco degli chef Alain Ducasse e Franck Cerutti, lo chef Dominique Lory diventa il nuovo Executive Chef dell'Hôtel de Paris Monte-Carlo.

Data: venerdì 21 e sabato 22 ottobre

Chi è Davide Oldani

Dominique Lory invita lo chef italiano Davide Oldani per un accostamento inedito tra i sapori della Riviera monegasca e i piatti ricchi di fragranze dell’inventore della cucina pop. Per lo staff delle cucine di Le Grill è un onore accogliere uno dei migliori Chef italiani, riconosciuto per la sua visione affascinante e innovativa di una gastronomia disinvolta. Quando la creatività della cucina italiana si innalza all’ottavo piano dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo, le stelle brillano nel firmamento.