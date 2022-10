Calcio: i possibili compratori dell'Inter

Il club dell'Inter è in vendita? La famiglia Zhang sembra aver affidato a Goldman Sachs e Raine Groups la mansione di trovare eventuali acquirenti? Scopriamo insieme cosa succede.

Probabile vendita del club

A quanto pare nessuno vuole rilasciare commenti, però la Suning è pronta ad investire altri 100 milioni di euro per le perdite del club dei nerazzurri cercando nuovi partner con la possibilità di vendere una piccola quota. Ma lo sappiamo che l'Inter ha una proprietà cinese già da qualche anno, Zhang Jindong, il quale prese il posto di Erick Thohir e Massimo Moratti, dove il presidente è il figlio Steven Zhang. Tutte le difficoltà economiche di Suning, ha costretto, tempo fa, la società cinese di Zhang Jindong ad investire una somma di circa 275 milioni di euro con cui poi hanno saldato dei costi molto grossi, ma ad anno nuovo, precisamente nel mese di Gennaio hanno nuovamente investito 415 milioni di euro per il club.

Investimenti

In questa piattaforma, si può avere il bonus di benvenuto scommesse Sportaza, dove oltre alle offerte dei bookmakers, si può trovare quote, pronostici, strategie e consigli utili per aiutarti a seguire le tue partite sportive. Ma nel giro di qualche mese, la società della Suning si è reso disponibile anche per l'e-commerce di Alibaba che comunque sembra non voglia più fare degli investimenti soprattutto all'estero. Quindi, quello sopra indicato, è un prestito non proprio conveniente con la scadenza biennale, una somma che comunque è difficile da essere del tutto rimborsata. Probabile dunque, che il fondo Usa potrebbe diventare proprietario del club neroazzurro e questo tutto per ricoprire i fondi dell’Inter causati dal periodo del Covid. Infatti la Suning è stata salvata da Alibaba con un investimento di 1,4 miliardi di dollari, dove poi il club dell’Inter è tornata sul mercato alla Borsa di Lussemburgo con 415 milioni di euro.

I ricavi e la perdita

Per gli aggiornamenti sulla partita Lione-Lille e sapere com'è andata si può andare a leggere qui. Adesso, i ricavi sono 440 milioni di euro e la perdita è dai 245 milioni a 140 milioni, grazie anche alla vendita di Romelu Lukaku al Chelsea e di Achraf Hakimi alla società del Paris Saint-Germain. Ma chi possono essere questi possibili compratori interessati alla squadra dell'Inter? Come dicevamo, la crisi economica dunque, all'Inter, ha procurato seri problemi perdendo lo scettro di campione d'Italia e ora si è costretti a vendere il club dei nerazzurri per un valore di più di un miliardo di euro. Forse nessuno era al corrente, ma la squadra era già in vendita da un bel pò, ma solo adesso Zhang Jindong ha appreso certi movimenti più chiari. Quindi per trovare l'acquirente, sembra che il tutto sia stato affidato alla Goldman Sachs e Raine Groups.

I possibili acquirenti interessati all'Inter

Si parla dunque di una cifra molto alta ma ancora sconosciuta, per via di sentito dire, gli acquirenti interessati all'Inter potrebbero essere il miliardario Marc Lasry e Vivek Ranadivè. Nomi americani dunque anche se non si esclude qualcun altro che provenga dal Regno Unito. Ovviamente per ora non abbamo nessuna conferma che il club nerazzurro sia ceduto ad un gruppo fondo Usa, ma questi viaggi continui di Steven Zhang fanno pensare che presto potremmo avere delle novità! Si apre la porta a possibili scenari che nello stesso tempo però ci pensa la Financial Times ad affermare la verità sulla news. Staremo a vedere nei prossimi giorni cosa accadrà e chi sarà disposto a comprare il club dell'Inter.

La reazione dei tifosi interisti

I tifosi dell'Inter, alla notizia, hanno commentato su tutti i social network, chi l'augurio per la futura vendita dell'Inter, chi invece sembra felice perchè la squadra ha sofferto. Insomma, anche commenti riguardo alla società Suning incolpata di non vendere o comprare a parametri zero e campioni non acquistabili, mentre altri sperano in un fondo Usa stile Liverpool, tuttavia i tifosi sembrano essere al corrente e senza tanti commenti sperano in un proprietario migliore della famiglia Zhang.