Nizza: scoppi di mortaretti e fuochi d’artificio sparati contro le facciate delle case in alcuni quartieri. Cosa sta succedendo?

All’inizio molti, allo scoppio di mortaretti ed allo sparo di fuochi d’artificio , hanno guardato il calendario chiedendosi cosa si stesse festeggiando, poi hanno compreso che non vi era alcuna ricorrenza che giustificasse quanto stava accadendo.

Fatto sta che da inizio ottobre in tre quartieri cittadini, che spesso occupano le pagine di cronaca (Nice Nord, Moulins e Saint Roch), le esplosioni sono diventate sempre più ricorrenti.

Fuochi d’artificio che illuminano il cielo o che vengono sparati contro le facciate di altri edifici, paura degli abitanti che temono che possa generarsi qualche incendio, terrore per i passanti, affatto tranquilli.

Cosa sta succedendo?

Una risposta definitiva la polizia ancora non l’ha data, certo a partire dal 5 ottobre , quando le forze dell’ordine compirono un’azione di controllo in uno dei tre quartieri, il fenomeno ha subito un’accelerazione.

Difficile immaginare dove possa portare quanto sta accadendo a Nizza: accantonata l’ipotesi di giovani in cerca di svago, si possono fare solo ipotesi.

I più ottimisti, riporta Nice Matin, ipotizzano festeggiamenti per l’uscita dal carcere, altri di esternazioni gioiose di spacciatori che hanno chiuso la giornata con qualche affare di rilievo.

Si teme, però, che “dietro” possa esserci qualcosa di ben più “esplosivo”, come la prova generale per qualche manifestazione che potrebbe coinvolgere contemporaneamente più punti della città, per mettere in difficoltà le forze dell’ordine e, magari, degenerare in scontri con la polizia e con parti della popolazione esasperata dalla paura per gli spari di mortaretti e di fuochi d’artificio.

Alcune pagine di Facebook riportano le reazioni preoccupate di alcuni cittadini e nel passa parola crescono timori e rabbia, che alcuni cavalcano aggiungendo benzina al fuoco.

Una miscela che potrebbe rivelarsi, essa stessa, esplosiva .

La polizia, al momento, si limita a pochi e circoscritti interventi: non sono quartieri nei quali azioni di ordine pubblico possono essere condotte senza precauzioni studiate a tavolino e con notevole dispiegamento di agenti.

La Police Municipale ricorda che i suoi compiti sono di supporto alla Police Nationale.

Insomma al momento sono in azione quanti cercano di trovare soluzioni senza l’uso della forza: a sera, però, gli scoppi riprendono e…la gente ha paura.