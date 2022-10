Cap3000 punta sul food e propone tante occasioni per gustare i sapori del mondo

CAP3000 si connota anche per il suo aspetto enogastronomico con tante nuove proposte: non solo burger e poke per una pausa veloce, ma anche tante occasioni gourmet sulle terrazze in riva al mare.

Si può fare un viaggio spagnolo a CANAS Y TAPAS, italiano da IT VILLAGIO o asiatico da PANASIA.

Sempre molto piacevole anche la degustazione di agape al Jardin du Cap, lo storico ristorante del CAP3000.

I dolci sono da sempre un must del grande centro commerciale, tanto che tutti possono godere delle creazioni del produttore di cioccolato belga

Pierre Marcolini, il produttore di cioccolato Riviera LAC o La Chocolaterie Alain Ducasse, che ha scelto CAP3000 per la sua prima sede fuori Parigi, lo scorso marzo.

Fare uno spuntino in famiglia da BAD GIRLS BUONA TORTA assaggiando i loro deliziosi biscotti, sorseggiare un succo di frutta ZUMO o rinfrescarsi con una pausa gelato presso HAAGEN-DAZS è normale per chi vive CAP3000 come pure sorseggiare un cocktail sulla terrazza di CHEZ JOSEPH, il Big Blue a perdita d'occhio. E finire con una cena romantica a EVASION, cucina con influenze Mediterraneo recentemente segnalato dalla prestigiosa guida Gault&Millau

