F1. Ad Austin Leclerc penalizzato partirà dodicesimo, ma grazie a Sainz taglia un importante traguardo

Nella giornata in cui il monegasco Charles Leclerc deve affrontare le qualifiche del Gran Premio del Texas di Formula 1 sapendo di dover scontare dieci posizioni di penalità in griglia per la sostituzione di componenti del motore, arriva una bella notizia per il pilota Ferrari.

La pole infatti va a Carlos Sainz, altro pilota del Cavallino, con Leclerc secondo che partirà dodicesimo. Ma con Verstappen che deve accontentarsi del secondo posto in griglia, Leclerc diventa ufficialmente il pilota con più pole position del 2022, record già stabilito nel primo anno in rosso nel 2019.

Per confermare questo trend, tanto platonico quanto comunque importante, bisogna andare a caccia del secondo posto finale nel mondiale piloti. Avversario Sergio Perez: difficile ma non impossibile.