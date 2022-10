F1. Ancora Red Bull, ancora Verstappen: ad Austin vince davanti a Hamilton. Terzo Leclerc

Succede tanto in Texas, in un Gran Premio entusiasmante, ma il risultato finale è quello a cui la Formula 1 si è ormai abituata da metà luglio: vince la Red Bull, vince Verstappen davanti a un Hamilton che fino all'ultimo ha provato e sperato di portare a casa il primo successo dell'anno. Red Bull che vince matematicamente anche il mondiale costruttori che mancava dal 2013.

Partito dodicesimo, il monegasco Charles Leclerc porta a casa il miglior risultato possibile: terzo, un podio conquistato grazie anche a un meraviglioso sorpasso su Sergio Perez, al quale il pilota Ferrari strappa il secondo posto nel mondiale piloti con soli due punti di vantaggio e tre gare ancora da disputare.

Un gran peccato per l'altro pilota del Cavallino, Sainz, partito dalla pole ma speronato alla prima curva dalla Mercedes di Russell e costretto al ritiro. A punti anche Alonso (settimo), dopo aver rischiato il ritiro in un incidente con Stroll, e Vettel che chiude ottavo dopo essere stato anche in testa alla corsa per alcuni giri.