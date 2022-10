Costa Azzurra, domani, a fine mattinata, si potrà osservate un’eclissi di sole

Domani, martedì 25 ottobre 2022, tra le 11,22 e le 13,04, a Monaco e in Costa Azzurra potrà essere osservata un'eclissi solare.

Si tratterà di un’eclissi parziale (11,7%), tante le raccomandazioni per evitare guai alla vista.

L'osservazione ad occhio nudo o con occhiali da sole , anche per un tempo molto breve, può causare danni irreversibili alla retina causando anche la perdita della vista.

L'osservazione del sole in condizioni di rischio controllato può essere effettuata solo utilizzando lenti speciali che garantiscono una trasmissione di 1/100.000 e riportano la marcatura CE.

Occorre sincerarsi che gli occhiali siano affidabili ricorrendo ad un ottico e al farmacista e che non siano contraffatti.

È consigliato anche effettuare pause regolari dopo alcuni minuti di osservazione, lasciando riposare gli occhi ed evitando così di danneggiarli.

Gli occhiali speciali non sono sufficienti se si utilizza uno strumento ottico d'ingrandimento: binocolo, telescopio o cannocchiale che devono essere dotati di filtri specifici ancora più efficienti.